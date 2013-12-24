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Muammer Güler: O paralar evdeydi çünkü...

İçişleri Bakanı Muammer Güler, tutuklanan oğlu Barış Gülerin evinden çıkan paralar hakkında, 'o paralar Bahçeşehir'deki villanın satışından elde edilen paralardır' dedi.

24 Aralık 2013 11:30

İçişleri Bakanı Muammer Güler, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan oğlu Barış Güler'in evinden çıkan paralar hakkında konuştu. Güler, ''Benim oğlum dünyanın en temiz insanlarından biridir. O paralar oğlumun Bahçeşehir'deki villasının satışından elde edilen paradır'' dedi. 

Posta Gazetesi'nden Candaş Tolga Işık'a konuşan Güler, oğlunun bunu hak etmediğini belirterek, oğlunun evinden çıkan paralar hakkında, şunları söyledi:

"O paralar oğlumun Bahçeşehir'deki villasının satışından elde edilen paradır. Bütün belgeleri de mahkemede ibraz edilmiştir. Satış sırasında ipotek sorunu doğmuş. Dolayısıyla paranın bankaya konulması halinde kaynağının gösterilmesi mümkün değil. O nedenle 1 milyon 200 bin dolarlık ipoteğin çözülmesi için beklemişler.''
 

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