Muammer Güler: O paralar evdeydi çünkü...

İçişleri Bakanı Muammer Güler, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan oğlu Barış Güler'in evinden çıkan paralar hakkında konuştu. Güler, ''Benim oğlum dünyanın en temiz insanlarından biridir. O paralar oğlumun Bahçeşehir'deki villasının satışından elde edilen paradır'' dedi.

Posta Gazetesi'nden Candaş Tolga Işık'a konuşan Güler, oğlunun bunu hak etmediğini belirterek, oğlunun evinden çıkan paralar hakkında, şunları söyledi:

"O paralar oğlumun Bahçeşehir'deki villasının satışından elde edilen paradır. Bütün belgeleri de mahkemede ibraz edilmiştir. Satış sırasında ipotek sorunu doğmuş. Dolayısıyla paranın bankaya konulması halinde kaynağının gösterilmesi mümkün değil. O nedenle 1 milyon 200 bin dolarlık ipoteğin çözülmesi için beklemişler.''

