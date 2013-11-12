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Muammer Güler: Hakim kararı olmadan eve girilemez

Güler: Önemli olan farklılıklarla bilikte yaşamaktır, içinize sindiremiyorsanız, tahammülünüz yoksa hoşgörü yok demektir

12 Kasım 2013 00:06

 

İçişleri Bakanı Muammer Güler, öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. NTV’de ‘45 Dakika’ programına katılan Güler, "Hakim kararı olmadan kimse bir eve giremez" dedi.
"Özel hayatın gizliliği; yani hem konut dokunulmazlığı hem aile mahremiyeti hem de kişilerin kendi tercihleri... Önemli olan farklılıklarla bilikte yaşamaktır. Bunları içinize sindiremiyorsanız, bunlara tahammülünüz yoksa o zaman ortada hoşgörü yok demektir. Kaldı ki kanunlara teminzat altına alınan bir durumdan bahsediyoruz" diyen Güler şunları söyledi:
"Özel hayata müdahale anlamında eskisine nazaran alabildiğine özgürlüğe doğru bir gidiş var. AK Parti hükümetleri döneminde, bireysel özgürlüklerin geliştirilmesi anlamında çok köklü reformlar yapıldı.
Son dönemdeki tartışmalara gelince, özel hayatın gizliliğini; yani hem konut dokunulmazlığı hem aile mahremiyeti hem de kişilerin kendi tercihleri... Önemli olan farklılıklarla bilikte yaşamalktır. Bunları içinize sindiremiyorsanız, bunlara tahammülünüz yoksa o zaman ortada hoşgörü yok demektir. Kaldı ki kanunlara teminzat altına alınan bir durumdan bahsediyoruz.
Öğrenci evlerine girilmesi meselesine gelirsek... Konu o kadar karmaşık ele alındı ki. İçişleri Bakanı olarak, ben olaya ilk olarak konut dokunulmazlığının korunması anlamında bnakarım. Vatandaşlara şunu söylüyorum: Kimsenin evine hiç kimse kimse; hangi yetkili olursa olsun hakim kararı olmadan giremez. Bu açık..."

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