MÜ-YAP, Youtube'taki kliplerde nasıl 'doping' yaptı?

Youtube, 2013’ün altı ayında Müzik Yapımcıları Derneği’nin (MÜ-YAP), sitesi üzerinden 261 milyon sahte görüntüleme yapıldığını saptadı.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, “Müzik dünyasında büyük sahtekarlık” başlıklı (19 Ağustos 2013) yazısında, Youtube’un yaptığı denetimler sonucu MÜ-YAP’ın sahte görüntüleme yaparak, reklam gelirlerinden haksız yere faydalandığını yazdı.

Ali Eyüboğlu’nun yazısı şöyle:

Müzik dünyasında büyük sahtekârlık

Şarkıların görüntülenme sayılarının manipüle edildiğine dair söylentiler vardı. Sonunda Youtube, 261 milyon sahte görüntülenme yapıldığını saptadı. Büyük sahtecilik...

Türkiye, uluslararası yarışlarda bir yığın milli halterci veya atletin “dopingli” çıkmasının şokunu üzerinden atamadan “er meydanı”na düşen bombayla iyice sarsıldı.

Çünkü “doping” sahtekârlığı sonunda “er meydanı”na da sıçradı.

“Altın Kemer” tarihinde ilk kez “doping” yüzünden el değiştirdi...

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun birincisi bile dopingli çıkan Türkiye’ye bir darbe de Youtube’dan geldi...

Youtube da “doping” yapan şarkıcıları saptadı.

Nasıl mı?

Şöyle:

Türk müzik sektörünün ürettiği şarkıları yasal olarak görüntüleme mecralarından biri Youtube...

O yüzden müzik yapımcılarının temsilcisi MÜ-YAP da bir kanal açtı bu sitede.

O tarihten bu yana müzik yapımcıları, repertuvarlarındaki eserleri üyesi oldukları MÜ-YAP’a gönderdi, onlar da bunları Youtube’da açtıkları kanal üzerinden müzikseverlerin hizmetine sundu.

Denetimde ortaya çıktı



Youtube’un şarkı görüntüleme trafiğini aylık düzenli olarak yayınlayan tubefilter.com adlı bir site var. Temmuz 2013’e kadar MÜ-YAP bu listede hep zirvedeydi.

“Top 100”de 2’ncilikle 20’ncilik arasında gidip gelen MÜ-YAP, Temmuz 2013’te ilk 100’e bile giremedi.

Müzik sektörünü şoke eden bu duruma tubefilter.com, listesinin başına düştüğü şu notla açıklık getirdi:

“MÜYAP, bu ayki listede yok. Çünkü Youtube, yaptığı denetim sonunda MÜYAP’ın

261 milyon görüntülemesini gerçek indirme ya da görüntüleme olmadığı gerekçesiyle sildi. O yüzden MÜYAP sıralamaya giremedi.”

Az-boz bir sahtekârlık değil bu...

Sporcuların doping kullanarak şampiyon olup, madalya kazanması neyse, bir şarkıcının gerçek olmayan rakamlarla internette rakipsiz gösterilmesi aynı şey...

Haksız rekabetten öte, haksız kazanç da söz konusu...

Bu sahtekârlığı, hileyi yapanların kimler olduğunu bilmiyorum.

Şarkıcıların bizzat kendileri de organize etmiş olabilir bu sahtekârlığı, menajerleri, yapımcıları ya da şarkıcıların hayranları...

Ne kadar tık, o kadar para

Sonuçta bu hilenin marjinal faydasının kime ya da kimlere yaradığı belli.

Şarkıcıya ve yapımcısına...

Çünkü bu sitenin reklam gelirini MÜ-YAP, tıklanma sayılarına göre dağıtıyor yapımcılara...

261 milyon görüntülemenin silinmesi ne demek?

Twitter, aktif olmayan hesapları temizlemesine benzemez Youtube’un MÜ-YAP’ın hanesine yazılan 261 milyon şarkı-klip tıklanmasının silinmesi...

Reklam pastasından kocaman bir dilimin hak edenlere değil de hilekârlara verilmesi, bazı şarkıcıların da, “Şu şarkım internette şu kadar tıklandı” diyerek haksız rekabete yol açması demektir bu...

Türkiye’de bazı yapımcılar ve şarkıcıların, şarkıların görüntülenme sayılarını manipüle ettiğine dair söylentiler vardı.

Hatta bazı yapımcılar MÜ-YAP’tan Youtube’a başvurup, denetim yaptırmasını dahi talep etti, ama nedense bu mümkün olmadı.

Nasıl olduysa oldu, sonunda Youtube, denetim mekanizmasını devreye soktu ve 2013’ün altı ayında MÜ-YAP’ın sitesi üzerinden 261 milyon sahte görüntüleme yapıldığını saptadı.

Şimdi MÜ-YAP yönetimine düşen görev, Youtube’un ortaya çıkardığı bu sahtekârlığı kimin ya da kimlerin yaptığını ortaya çıkarmak.

MÜYAP'tan Youtube açıklaması

Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısını okuduğunu belirten MÜYAP Başkanı Bülent Forta; "Youtube'ta yapılan manipülasyon ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. Medyatava'da yer alan açıklama şöyle:

"Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Youtube'un yapmış olduğu araştırma ve açıklama doğruden ve sadece MÜYAP ile ilgili değil. Youtube bu periyodik çalışmalarını Universal - Sony gibi dünya müzik devleri için de yapıyor. Yani bu MÜYAP özelinde farkedilen ve büyük yolsuzluğu ortaya sermiş değil. Youutube geçen yıl diğer müzik devleri içinde aynı şeyi yaptı ve sekizyüzbin-1 Milyona yakın bir oynama hesaplamıştı.

Youtube'un MÜYAP sayfasında farkettiği bu büyük manüpülasyon herhangi bir sanatçı, menejer yapılmış, organize edilmiş olabilir. Youtube ile yazıştık, listeleri bize en kısa zamanda geçecekler ve bizde bu sahtekarlığın kimler tarafından yapılmış olduğunu öğreneceğiz."