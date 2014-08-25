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Yaşam
Deutsche Welle

MTV Ödülü Miley Cyrus'un

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, MTV Video Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

25 Ağustos 2014 15:32

Miley Cyrus, "Wrecking Ball" videosuyla her yıl dağıtılan MTV Video Müzik Ödülü'nün sahibi oldu. Cyrus, ABD'nin Inglewood kentinde düzenlenen törenle ödülünü aldı. Miley Cyrus'un çıplak halde bir yıkım topunun üzerinde sallanırken görüldüğü video klibi, birçok ülkede tartışmaya yol açmıştı. Klibin yönetmenliği tanınmış moda fotoğrafçısı Terry Richardson tarafından üstlenilmişti.

Skandallarıyla adından söz ettiren Miley Cyrus, ödülünü almak için sahneye kendisi çıkmak yerine bir evsizi yolladı. Evsiz, ABD'de sokakta yaşamak zorunda olan 1,6 milyon çocuk ve genç adına bir konuşma yaptı.

Uzmanlar, Miley Cyrus'ın böylece Pharrell Williams ("Happy"), Beyoncé ve Jay-Z ("Drunk in Love") gibi isimleri geride bıraktığına dikkat çekiyor.

Gecede Katy Perry de "Dark Horse" klibiyle ödül aldı. Erkek şarkıcı dalında ise Ed Sheeran'ın "Sing" adlı video klibi birinci seçildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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