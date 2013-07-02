MSGSÜ'den Gezi taleplerine destek

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

'Biz aşağıda isimleri bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanları ve çalışanları, Taksim Gezi Parkı’nda başlayan demokratik toplum hareketini destekliyoruz. Son yıllarda şahit olduğumuz antidemokratik tüm uygulamaları; kentte yaşayanların isteklerini yok sayan kentsel dönüşüm projelerini, toplumun farklı kesimlerinin demokratik muhalefetini yok sayan otoriter uygulamaları, cinsiyetçi politikaları ve özel hayata ilişkin müdahaleleri kınıyoruz. Üniversitelerin ifade, fikir, araştırma özgürlüğünü ortadan kaldıracak her türlü müdahaleyi bilim ve sanat hayatına bir engel olarak görüyoruz.

Taksim Gezi Parkı adı ile başlayan hareketin başından itibaren Kolluk Kuvvetlerinin orantısız güç kullanarak göstericilere uyguladığı şiddeti protesto ediyor ve Taksim Gezi Parkı’nda ortaya çıkan talepleri destekliyoruz.

Nihan Acar, Araş. Gör.

Gevher Gökçe Acar, Yrd. Doç. Dr.

Cihan Ağca, Uzm.

Ali Akay, Prof. Dr.

Gülçin Aksoy Özdemir, Doç. Dr.

Gizem Aksümer, Araş. Gör.

Ender Aktulga, Prof. Dr.

Ahmet Altınel, Yrd. Doç.

Derya Altıner, Araş. Gör.

Yener Altıparmakoğulları, Araş. Gör.

F. Emel Ardaman, Doç. Dr.

Cengiz Arın, Dr.

Umut Tümay Arslan, Yrd. Doç. Dr.

Şükrü Aslan, Doç. Dr.

Nazan Atasoy, Öğr. Gör.

Güçlü Ateşoğlu, Öğr. Gör. Dr.

Barış Aydoğan, Araş. Gör.

Nezih R. Aysel, Yrd. Doç. Dr.

Hazal Azeri, Araş. Gör.

Sevan Bedikyan, Araş. Gör.

Ayşe Berkman, Prof. Dr.

Aslı Berktay

Yeşim Bilge, Öğr. Gör.

Natali Boğosyan, Yrd. Doç. Dr.

Burcu Büken Cantimur, Yrd. Doç. Dr.

Hande Büyükatlı, Araş. Gör.

Emrah Çakçak, Prof. Dr.

Gülçin Canca, Öğr. Gör. Dr.

Erbatur Çavuşoğlu, Yrd. Doç. Dr.

Nalan Cinemre, Prof. Dr.

Elif Çoker, Yrd. Doç. Dr.

Burcu Selcen Coşkun, Araş. Gör.

Yeşim Demir, Öğr. Gör.

Eylem Deniz, Yrd. Doç. Dr.

Aylin Dikmen Özarslan, Yrd. Doç. Dr.

Gülşen Dinçer, Araş. Gör.

Mesut Dinler, Araş. Gör.

Eda Dündar Okcebe, Araş. Gör.

Efe Duran, Araş. Gör.

Tansel Erbil, Yrd. Doç. Dr.

E. Osman Erden, Yrd. Doç. Dr.

Kenan Eren, Yrd. Doç. Dr.

Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr.

Derya Fırat, Yrd. Doç. Dr.

Begüm Ö. Fırat, Yrd. Doç. Dr.

Neslihan Girgin, Araş. Gör.

Barış Göğüş, Araş. Gör.

Elvan Gökçe Erkmen, Yrd. Doç. Dr.

Pelin Gökgür, Doç. Dr.

Özlem Güçlü, Araş. Gör.

Ayşenur Güler, Araş. Gör.

Fatma Gülşen Gülmez, Yrd. Doç. Dr.

Firdevs Gümüşoğlu, Doç. Dr.

Ayhan Günaydın, Yrd. Doç. Dr.

Özge Gündem, Araş. Gör.

Eylem Hacımuratoğlu, Araş. Gör.

Zeynep İnankur, Prof. Dr.

İ. Emre Işık, Prof. Dr.

Cemile Kaptan, Yrd. Doç.

Ayfer Karabıyık, Araş. Gör.

Sadık Karamustafa, Prof.

Muharrem Kaya, Doç. Dr.

Abdullah Kehale, Dr.

Ender Keskin, Yrd. Doç. Dr.

Sibel Kır, Okutman

Çağlayan Kovanlıkaya, Doç. Dr.

Büke Koyuncu, Araş. Gör.

Ayşe Kurşuncu, Araş. Gör.

Ceren Lordoğlu, Uzman

E. Enis Memişoğlu, Araş. Gör.

Evrim Hikmet Öğüt, Araş. Gör.

Burak Onaran, Yrd. Doç. Dr.

Tülin Onat, Prof.

Gönenç Onay, Yrd. Doç. Dr.

İzzettin Önder, Prof. Dr.

Meral Özbek, Prof. Dr.

Nevzat Oğuz Özer, Doç. Dr.

Christine Özgan, Prof. Dr.

Sinem Özgür, Araş. Gör.

Erhan Özışıklı, Araş. Gör.

Aslı Özök, Araş. Gör.

Özer Öztürk, Yrd. Doç. Dr.

Yamaç Pehlivan, Doç. Dr.

Burcu Pelvanoğlu, Doç. Dr.

Hakan Poyraz, Prof. Dr.

Duygu Sabancılar, Araş. Gör.

Seval Şahin, Doç. Dr.

Özge Şahin Uğurel, Araş. Gör.

Sinem Secer, Araş. Gör.

Yıldırım Şentürk, Yrd. Doç. Dr.

Mehmet Şiray, Yrd. Doç. Dr.

İpek Mine Sonakın, Öğr. Gör.

Ebru Mine Sonakın Çeliker, Yrd. Doç. Dr.

Ömer Naci Soykan, Prof. Dr.

Ülker Sözen, Araş. Gör.

Alp Sunalp, Yrd. Doç. Dr.

Tülay Tekin Yılmaz, Araş. Gör.

Teoman Tekkökoğlu, Yrd. Doç. Dr.

Özel Teraman, Araş. Gör.

Gamze Toksoy, Yrd. Doç. Dr.

Mustafa Topkara, Yrd. Doç. Dr.

Sevgi Turhan,

Ebru Aykut Türker, Yrd. Doç. Dr.

Derya Ülker, Araş. Gör.

Özlem Üner, Yrd. Doç. Dr.

Tülin Ural, Dr.

Neşe Voyvoda, Araş. Gör.

Murat Cemal Yalçıntan, Doç. Dr.

Barış Yapışkan, Yrd. Doç. Dr.

Sibel Yardımcı, Doç. Dr.

Kıvılcım Yıldız, Doç. Dr.

Elif Yılmaz, Yrd. Doç. Dr.

Volkan Yücel, Dr.

Emre Zeytinoğlu, Öğr. Gör.'