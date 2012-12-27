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Sağlık

MS hastalığı göz tomografisi ile belirlenebilecek

MS hastalığının hangi aşamada olduğunu yapılacak göz testi ile belirlenebilecek

27 Aralık 2012 12:51

Johns Hopkins Universitesi Tıp Fakültesi uzmanlarının araştırmasıyla MS olarak bilinen hastalığın takibinin basit bir göz testiyle yapılabilme ihtimalinin olabileceği sonucuna varıldı.

164 kişinin göz tomografisi (Optical Coherence Tomograpy) üzerinde çalışma yapan uzmanlar bu kişilerin gözlerindeki retina tabakaları incelendi.

Nöroloji alanında yayın yapan Neurology dergisinideki habere göre,  MS'e daha erken yakalanan ve daha yoğun geçiren hastaların retinasının daha ince olduğunu belirlendi.

Göz tomografi cihazının muayenehanelerde de kullanılabileceğini söyleyen uzmanlar, söz konusu uygulamanın günlük yaşamda ne anlama geleceğini belirlemek için ayrıntılı çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. (BBCTürkçe)

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