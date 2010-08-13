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Sağlık

MR'la otizm hastalığına tanı konuluyor

Bilim adamları, erken teşhisi önemli, ancak bir o kadar da zor olan otizm hastalığına 10 dakikada tanı konulmasını sağlayabilecek bir yöntem geliştirdi.

13 Ağustos 2010 03:00

ImageT24 - Bilim adamları, erken teşhisi önemli, ancak bir o kadar da zor olan otizm hastalığına 10 dakikada tanı konulmasını sağlayabilecek bir yöntem geliştirdi.


İtalyan La Stampa gazetesinin haberine göre, İngiltere'deki Psikiyatri Enstitüsünden Chiristine Ecker ve ekibi tarafından geliştirilen özel bir yazılım yardımıyla kullanılan manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemiyle sosyal etkileşimi ve iletişimi engelleyen bir gelişim bozukluğu olan otizm dakikalar içerisinde teşhis edilebilecek.



Geliştirdikleri programın, hastalığın tanısına yardımcı olan anatomik özellikleri belirleyebildiğini kaydeden Ecker ve ekibi, bunun doğruluğunu ispatlamak için 20 otistik yetişkine, dikkat eksikliği olan 20 kişiye ve 20 sağlıklı bireye MR'la beyin taraması yaptırdı.



Elde edilen verilerin analizinde geliştirdikleri programı kullanan bilim adamları, bu şekilde otizm vakalarının teşhisinde yüzde 90 oranında başarı elde etti. 


Bilim adamları, geliştirdikleri tekniğin, çocuklarda otizme erken tanı konulmasında etkili olabileceğine dikkati çekti. 

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