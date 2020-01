MP3 efsanesi Winamp veda ediyor

PC’de 90’lı yılların sonundan itibaren müzik dinlemeye başlayanlar için vazgeçilmez bir program olan Winamp, yaklaşık 16 yıllık dijital hayatına son veriyor. Programın yapımcıları, Winamp’in 21 Aralık günü kapatılacağını belirtti.

21 Nisan 1997 tarihinde hayata geçen uygulamanın web sitesinden yapılan açıklamada, yazılımın 21 Aralık’ta online varlığına son vereceği ve bir daha indirelemeyeceği belirtildi.

Yapımcısı Nullsoft tarafından 2002 yılında ABD merkezli internet sağlayıcısı AOL’ye satılan Winamp, o tarihten bu yana yeni müzik yazılımlarının arkasında kalmaya başladı. Her ne kadar Winamp’in kaldırılması için açık bir sebep verilmemiş olsa da, iTunes ve benzeri müzik platformları, bir zamanların efsane uygulamasını saf dışı bıraktı.

Winamp’in ilk genel müdürü olan Rob Lord, geçtiğimiz yıl Ars Technica sitesine verdiği röportajda, efsane uygulamanın içine düştüğü durumdan AOL’yi suçlamış ve “Eğer satın alımın ardından gerekli adımlar atılsaydı, Winamp’in bugün iTunes ile aynı noktada olmaması için bir neden yoktu” ifadesini kullamıştı.

AOL, 2010 yılında Android ve bir yıl sonrasında da Mac için Winamp Sync versiyonunu yayımladı. Geç kalan versiyonlar ilgi görmezken, yazılım web sitesi son bir yıldır güncellenmiyordu.

Eğer Winamp’in yazılımını bilgisayarınızda bulundurmak istiyorsanız, geç kalmadan bu işlemi 2 dk’da yapabilirsiniz.

Winamp, yazılımı defalarca bilgisayarına yüklemiş milyonların aklında bu demo’yla kalacak: “Winamp, it really whips the llama’s ass.”