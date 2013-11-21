T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

MP3 efsanesi Winamp veda ediyor

90'lı ve 2000'li yıllarda PC'lerin bir numaralı MP3 yazılımı olan Winamp, gelecek ay dijital dünyaya gözlerini yumacak

21 Kasım 2013 15:18

PC’de 90’lı yılların sonundan itibaren müzik dinlemeye başlayanlar için vazgeçilmez bir program olan Winamp, yaklaşık 16 yıllık dijital hayatına son veriyor. Programın yapımcıları, Winamp’in 21 Aralık günü kapatılacağını belirtti.

21 Nisan 1997 tarihinde hayata geçen uygulamanın web sitesinden yapılan açıklamada, yazılımın 21 Aralık’ta online varlığına son vereceği ve bir daha indirelemeyeceği belirtildi.

 

Yapımcısı Nullsoft tarafından 2002 yılında ABD merkezli internet sağlayıcısı AOL’ye satılan Winamp, o tarihten bu yana yeni müzik yazılımlarının arkasında kalmaya başladı. Her ne kadar Winamp’in kaldırılması için açık bir sebep verilmemiş olsa da, iTunes ve benzeri müzik platformları, bir zamanların efsane uygulamasını saf dışı bıraktı.

Winamp’in ilk genel müdürü olan Rob Lord, geçtiğimiz yıl Ars Technica sitesine verdiği röportajda, efsane uygulamanın içine düştüğü durumdan AOL’yi suçlamış ve “Eğer satın alımın ardından gerekli adımlar atılsaydı, Winamp’in bugün iTunes ile aynı noktada olmaması için bir neden yoktu” ifadesini kullamıştı.

AOL, 2010 yılında Android ve bir yıl sonrasında da Mac için Winamp Sync versiyonunu yayımladı. Geç kalan versiyonlar ilgi görmezken, yazılım web sitesi son bir yıldır güncellenmiyordu.

Eğer Winamp’in yazılımını bilgisayarınızda bulundurmak istiyorsanız, geç kalmadan bu işlemi 2 dk’da yapabilirsiniz.

Winamp, yazılımı defalarca bilgisayarına yüklemiş milyonların aklında bu demo’yla kalacak: “Winamp, it really whips the llama’s ass.”

ETİKETLER

winampmüzikkapanıyordijital dünyamp3efsane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24