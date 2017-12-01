Mozole Projesi'nde 'arkeo park' adımı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki Mozole\'nin modern müzecilik anlayışıyla kültür ve turizme kazandırılması için Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (Akademia) tarafından 1.5 yıl önce başlatılan proje kapsamında \'arkeo park\' çalışmaları gündeme geldi. Projenin devletin kurumları tarafından destek görmesinin ardından, Bodrum\'da Cumhuriyet İlkokulu\'nun taşınarak mevcut alanın, Mozole ile birleştirilip, arkoe park yapılmasının düşünüldüğü bildirildi.

Dünyanın 7 Harikası\'ndan bir olarak kabul edilen, Bodrum\'daki Kral Mausolos adına eşi ve kız kardeşi Artemisia tarafından yaptırılan Mozole\'nin modern müzecilik anlayışıyla, kültür ve turizme kazandırılması için Akademia tarafından hazırlanan Mozole Projesi\'nde arkeo park çalışmaları gündeme geldi. Vakıf tarafından bir otelde, bu konuda yapılan çalışmalar ve atılan yeni adımlarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal, yönetim kurulu üyeleri Oğuz Özay, Dilek Ertem ve İbrahim Atalay ve basın mensupları katıldı. Vakıf Başkanı Özay Kartal, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kartal, arkeo park düzenlemesi için Neyzen Tevfik Caddesi\'ndeki Cumhuriyet İlkokulu\'nun taşınarak, ortaya çıkan alan ile Mozole\'nin birleştirilip, arkeo park olarak kullanılmasını gündeme getirdiklerini söyledi. Kartal, projenin değerlendirilmesi için Bodrum Belediyesi\'nden talepte bulunduklarını ifade etti.

\'MOZOLE, İKLİMSEL TAHRİBATA AÇIK VE YETERLİ KORUMAYA SAHİP DEĞİL\'

Kartal, Mozole Projesi\'nde arkeo park alanı ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Vakfımız bir buçuk yılı aşkın bir süredir Mozole Projesi ile ilgili yoğun olarak çalışmakta. Geldiğimiz noktada çok mutlulukla görüyoruz ki devletimizin tüm kademeleri Mozole Projesi\'nin Bodrum\'un kültürel, ekonomik ve turizm gelişimine katkı vermesi için yoğun olarak çalışıyorlar, bizlere destek veriyorlar. Bu bizleri heyecanlandırıyor, mutlu ediyor ve çalışmalarımızı daha da hızlandırıyor. Dünyanın 7 Harikası\'ndan biri olan ve dünya insanlık mirasına ait olan Mozole, şu an iklimsel tahribata açık ve yeterli bir korumaya sahip değil. Öncelikli gayemiz, Mozole\'yi koruma altına almak. Ardından da Bodrum halkının bu denli önemli bir turizm, kültürel, ve arkeolojik değerini modern müzecilik anlayışı içerisinde projelerle tekrar modern hayata kazandırmaktır. Bu noktada 1.5 yıl boyunca Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, Muğla Anıtlar Kurulu gibi kademelerden onaylarımızı aldık. Uluslararası bilim adamlarından oluşan bir kurul oluşturduk. Yine geçen mayıs ayında uluslararası katılımlı çalıştay yaptık. Bu çalıştayda da projemizle ilgili olumlu görüş bildirildi. Nihayetinde artık teknik çalışmalara başladık. Bu maksatla da belediyemize bir başvuru yaptık. Mozole önünde bulunan Cumhuriyet İlkokulu\'nun bulunduğu bir alan var. Bu alanı öncelikle çocuklarımızı ve velilerimizi mağdur etmeyecek şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı\'mızın olur müsaadeleri ile ve belediyenin de katkıları ile taşınması söz konusu olabilir ise Cumhuriyet İlkokulu ile Mozole arasında bulunan alanın birleştirilmesinin talep ediyoruz.\"

6 ARALIK\'TA BELEDİYE MECLİSİ\'NDE OYLANACAK

Kartal, Cumhuriyet İlkokulu\'nun da Karya Bahçesi ve açık müze alanı olarak tasarlanıp, yaz aylarında halkın rahatça ziyaret edebilecekleri bir arkeo park halinde Mozole Projesi\'ne dahil edilmesini arzu ettiklerini de vurguladı. Kartal, \"Bodrum Belediyesi\'ne başvurumuzu yaptık. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon projemize çok ciddi destekler verdi. İmar Komisyonu\'nda görüşüldü, Mozole\'nin bulunduğu alan ile Cumhuriyet İlkokulu\'nun bulunduğu alanın birleştirilmesine ilişkin 6 Aralık\'ta Bodrum Belediye Meclisi Toplantısı\'nda bir oylama olacak. Umut ediyorum ki meclis üyelerimiz de bu konuya olumlu yaklaşır ve biz de artık mimari proje çalışmalarına başlayabiliriz\" dedi.

\'PROJE BODRUM\'DA TURİZMİ YENİDEN HAREKETLENDİRECEK\'

Vakıf Başkanı Özay Kartal, projenin Bodrum\'da turizmi yeniden hareketlendireceğini belirterek, şunları kaydetti:

\"Mozole, aslında Karya Kralı Mausolos adına yapılmış bir anıt mezar. Fakat esas önemi, çağının en önemli üç medeniyetini yani Mısır, Yunan ve Anadolu medeniyetini temsil eden mimari özellikleri bir yapıda sentezlemeyi becermiş, çağının en büyük ve en güzel heykellerine ve sanat eserlerine sahip bir anıt mezarı olmasından kaynaklanıyor. Milattan Önce 1. Yüzyıl\'daki Anadolu coğrafyacı Strabon bile dünyanın görülmesi gereken 7 eserinden biri olarak Mozole\'yi sayıyor. Dolayısıyla Mozole 2 bin 500 yıllık bir turistik değer. Aslında bir anıt mezar diyebiliriz ki Bodrum\'da turizmi Mozole başlatmıştır. Mozole, Bodrum\'daki turizmi tekrar zıplatacak, atağa geçirtecek ve büyütecektir diyoruz.\"



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