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Bilim / Teknoloji

Mozilla’dan mobil işletim sistemi: Firefox OS

Firefox OS de Google’ın masaüstü Chrome işletim sistemi gibi web tabanlı HTML5 uygulamalarına odaklanıyor

04 Temmuz 2012 19:11

Mozilla, Firefox OS olarak adlandırılan yeni mobil işletim sistemini duyurdu. Geçen yıl, kendilerine ait bir mobil işletim sistemi geliştirmek amacıyla Boot to Gecko (B2G) isimli bir proje yürüttüklerini duyuran Mozilla, Boot to Gecko’nun adının bundan böyle Firefox OS olarak değiştiğini duyurdu. 

Şirket internet tabanlı platformda çalışacak ilk cihazların Çinli ZTE ve TCL Corporation tarafından üretileceğini açıkladı. Bu projede Smart, Sprint, Telecom Italia ve Telenor gibi yeni mobil operatör iş ortakları bulunuyor. Bu firmalar daha önce ortaklıkları duyurulan Telefonica ve Deutsche Telekom’a katıldı. Mozilla’nın yayınladığı basın bültenine gore Firefox OS işletim sisteminin çalışacağı cihazlar Qualcomm Snapdragon işlemcisi kullanıyor. Hatırlayacağınız üzere Mozilla CEO’su Gary Kovacs geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada telefonların gelecek yılın başlarında Telefonica ile yapılan iş ortaklığı sonucunda Brezilya’da satışa sunulacağını belirtmişti. Bunun haricinde ZTE ve TCL tarafından üretilecek cihazların Alcatel One Touch markası altında olup olmayacağı ise henüz belli değil.
 
Firefox OS de Google’ın masaüstü Chrome işletim sistemi gibi web tabanlı HTML5 uygulamalarına odaklanıyor. Geniş yelpazedeki donanım üzerinde tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlayan platform, Mozilla’nın açıklamalarına göre aradaki gereksiz katmanların kaldırılmasını hedefliyor. Web API’ları Mozilla’nın platformunun kamera veya telefon işlevleri gibi cihaz özelliklerine erişmesine de izin veriyor.
 

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