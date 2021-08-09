Mozilla Firefox, son üç yılda 46 milyon kullanıcı kaybetti

İnternet tarayıcısı Mozilla Firefox, son üç yılda 46 milyon kullanıcı kaybettiğini açıkladı.

Bir zamanlar oldukça popüler olan ve birçok insan tarafından kullanan tarayıcı Mozilla Firefox, kendi yayınladığı Kamu Verileri Raporu’na göre son yıllarda kullanıcı sayısında çok ciddi bir düşüş yaşadı.

DonanımHaber'in aktardığına göre, Mozilla Firefox, internet tarayıcılarındaki tekelliği bozmak ve kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için 2002 yılında kurulmuştu. Bir süre boyunca da internet kullanıcıları için oldukça popüler bir tarayıcıydı.

Ancak Firefox, 2018’den bu yana 46 milyon civarlarında kullanıcı kaybetti. 2018’de 244 milyon olan kullanıcı sayısı 2021’de 198 milyona geriledi. Buradan ayrılan kullanıcıların ise Google Chrome, Microsoft Edge gibi tarayıcılara geçtiği ifade edildi. Bu gidişatın da Firefox’un geleceğini tehdit edebileceği düşünülüyor.

Bu kadar kullanıcının kaybedilmesine sebep olarak; şikayetlere rağmen hataların düzeltilmemesi, güncelleme getirilmemesi, performans düşüklüğü ve kafa karıştırıcı bir arayüz değişikliği yapmaları gösterildi.