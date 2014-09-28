Mozart’ın el yazması notaları bulundu

Wolfgang Amadeus Mozart’ın, oldukça popüler olan 11 numaralı La Majör Piyano Sonatı’nın (K.331) besteci tarafından kaleme alınmış orijinal el yazması, Macaristan’ın Budapeşte kentindeki Ulusal Széchenyi Kütüphanesi’nde bulundu.

The Japan Times’a göre, kütüphanenin müzik koleksiyonunun başında bulunan Balazs Mikusi, notaları eline aldığı anda yazının Mozart’ınkine benzediğini fark etti.

Müzik tarihçisi Adam Bosze sonat için, “‘Küçük Bir Gece Müziği’ veya Sol Minör Senfoni ve ‘Türk Marşı’nın melodisi – sonatın final bölümü ile birlikte bu en bilindik Mozart melodilerinden biri” dedi.

Sonat, 1783 yılında bestelenip kâğıda elle aktarılmıştı, ancak uzun zamandır kayıp olduğu düşünülüyordu. Bosze, “Bir Mozart el yazmasının ortaya çıkması çok nadirdir. Dahası, La Majör Sonat’ın bilinen el yazması yoktu. Dolayısıyla bu büyük bir keşif” diye konuştu.

Bu versiyonda küçük farklar bulunuyor

El yazması, Cuma günü Ulusal Széchenyi Kütüphanesi’nde Macar piyanist ve orkestra şefi Zoltan Kocsis tarafından halka sunuldu. Eğitimli kulaklar için, daha önceden bilinen versiyonuna göre küçük ritim ve nota farklılıkları bulunuyor. Bununla ilgili olarak Mikusi, “Müziğin genel karakterini ya da Mozart’a bakışımızı değiştirmeyecek. Ama Mozart’ın nereye ulaşmak istediğiyle ilgili daha iyi bir algımız oluştu” dedi.

Balazs Mikusi, aslında Mozart değil ama Joseph Haydn üzerine bir uzman ve bulunan notaları doğrulatmak için dünyanın çeşitli yerlerinde Mozart uzmanlarına gönderip onaylattı.

Mozart, bilindiği kadarıyla Macaristan’a hiç gitmedi. Bu sebeple notaların buraya nasıl ulaştığı bilinmiyor. Bulunan el yazmasının son sayfası bestecinin doğduğu Avusturya, Salzburg’daki Mozarteum Vakfı’nda bulunuyor. Mikusi’ye göre, son sayfanın başka bir yerde bulunması, hediye olarak zengin bir sanatçı patronuna verilmiş olabileceği anlamına geliyor olabilir.

El yazması, Salzburg’daki Mozarteum Vakfı’nda son sayfasıyla birleştirilecek ve dönem dönem sergilenmek üzere Szechenyi Kütüphanesi’nde korunacak.