Mozart'ın Requiem'i ünlü koreografın anısına seslendirildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi, kısa süre önce yaşamını yitiren Gürcistan Devlet Sanatçısı koreograf Nugzar Magalaşvili\'nin anısına, Wolfgang Amadeus Mozart\'ın ölümünden hemen önce yazdığı eseri \'Requiem\'i sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin DOB Sahnesi’ndeki konsere Vali Yardımcısı Süleyman Deniz\'in yanı sıra yüzlerce sanatseverler katıldı. Orkestra şefliğini Sunay Muradov\'un yaptığı konserde Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Soprano Bengi İspir Özdülger, Mezzo Soprano Nesrin Gönüldağ, dünyaca ünlü Tenor Bülent Bezdüz ve Bas Hasan Berk solist olarak sahne alarak Wolfgang Amadeus Mozart\'ın ölümünden önce sipariş üzerine yazdığı sonrasında öğrencisi Franz Xavier Süssmayr\'in tamamladığı eseri seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konser sonunda salonu dolduranlar sanatçıları uzun süre alkışlayarak, performansları nedeni ile teşekkür etti.



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