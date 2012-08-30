Mozart’ı kim, nasıl öldürdü?

Mozart’ın 35 yaşındayken aniden yatağa düşüp ölmesi hakkında yüzlerce yıldır çeşitli rivayetler sıralanır durur. Dahi bestecinin zehirlenme sonucu hayatını kaybettiğinde hemen hemen tüm müzik ve biyografi yazarları birleşmiş olsa da, onu kimin zehirlediği hususunda rivayetler muhteliftir. Kimi bunun, Mozart’ın dehasını deliler gibi kıskandığı söylenen besteci Antonio Salieri’nin marifeti olduğunu söylerken, kimi de Sihirli Flüt operasında bazı sırlarını ifşa ettiği Masonların Mozart’ı zehirlediğine inanır.

Franz Joseph Haydn’ın cesedinin, ölümünden kısa süre sonra mezarından çıkarılıp başının kesilmesinden kimin sorumlu olduğu hakkında artık akıllarda bir kuşku kalmamış olsa da, bunun klasik müzik tarihini oluşturan sayfalar arasında karşımıza çıkacak en şaşırtıcı olaylardan biri olduğunu kim inkâr edebilir? Peki ya, bale müzikleri, operaları, konçertoları, senfonileriyle tüm dinleyicilerin kalbine dokunan büyük Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin yıllar boyunca koleranın sebep olduğu söylenen ölümünün altında yatan gerçekler?

Klasik müzik tarihi böyle polisiye romanlara konu olacak kadar ilginç ve bazıları ölümle sonuçlanan bir çok vakayla doludur.



Tüm sorulara cevap var



En bilinenleri bunlar olsa da Taraf gazetesinden Özlem Ertan'ın haberine göre, klasik müzik tarihinde polisiye yanları olan başka gizemli vakalar da var. Eğer, “Mozart’ı kim öldürdü?”, “Haydn’ın kafasını kim kesti?”, “Cinayetten dolandırıcılığa varıncaya kadar birçok suçlamaya maruz kalan efsanevi keman virtüözü Niccolo Paganini neden susup kendini savunmadı?”, “Çaykovski’yi kim ölüme gönderdi?”, “Zor durumdaki besteci Hector Berlioz’u kim kurtardı?”, “Dansçı Isadora Duncan nasıl boğuldu?” gibi klasik müzik tarihinin olmazsa olmaz isimleri hakkındaki sorular ilginizi çekiyorsa ve bunların cevaplarını merak ediyorsanız Can Yayınları’nın Kırkmerak serisinden çıkan Mozart’ı Kim Öldürdü? Haydn’ın Kafasını Kim Kesti? adlı kitaba başvurabilirsiniz.

Ernst Wilhelm Heine’nin kaleme aldığı ve Melike Öztürk’ün Türkçeye kazandırdığı Mozart’ı Kim Öldürdü? Haydn’ın Kafasını Kim Kesti?, Kırkmerak serisinin tüm kitapları gibi ince ama meraklı okuyucunun aklındaki tüm sorulara cevap bulabileceği ölçüde zengin bir içeriğe sahip.



Akıcı bir dil



Bu seri kapsamında yayımlanan kitapların ayırt edici özelliklerinden biri de akıcı bir dille kaleme alınmış olmaları. Aynı durum Mozart’ı Kim Öldürdü? Haydn’ın Kafasını Kim Kesti? için de geçerli. Ünlü bestecilerin, yorumcuların gizemli yanlarını merak eden, onları daha yakından tanımak isteyen okuyuculara hitap eden bu kitabı zevkle okumak için iyi bir klasik müzik dinleyicisi olmanız gerekmiyor, kitapta bahsi geçen besteciler hakkında önceden bilginiz olup olmadığı da önemli değil.

Eğer gizemli olaylara karşı merak duyuyor ve ilk başta usta bir polisiye yazarının kurgusuymuş gibi görünen, merkezinde Mozart, Çaykovski, Haydn, Paganini gibi besteci ve müzisyenlerin olduğu yaşanmış öyküler okumakla ilgileniyorsanız, Mozart’ı Kim Öldürdü? Haydn’ın Kafasını Kim Kesti? adlı kitabı seveceksiniz. Yazar Ernst Wilhelm Heine’nin özellikle kitabın Mozart’la ilgili bölümünde, bestecinin ölümüyle ilgili tüm kuşkuları bir cinayet masası dedektifi gibi tek tek okuyucunun gözleri önüne serdiğini de söylemeden geçemeyeceğim.