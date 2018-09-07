'Mozart' ödüllü gurbetçi Ali'nin büyük başarısı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ALMANYA\'da düzenlenen 54\'üncü \'Jugend Muzisiert\' yarışmasında müzik kategorisinde birinci olup, ayrıca kemanla çaldığı eserle \'Wolfgang Amadeus Mozart\' ödülüne layık görülen Malatyalı Ali İnsan (13), keman eşliğinde seslendirdiği \'Altın Yüzüğüm Kırıldı\' türküsüyle büyük beğeni topladı. Malatya\'da yakınlarını ziyarete gelen İnsan\'ın videosu, paylaşım rekorları kırıyor.

Malatya\'dan 1996 yılında Almanya\'ya göç eden Hüseyin-Gülten İnsan çiftinin iki çocuğundan biri olan Ali, anaokulu öğretmeninin tavsiyesiyle kemana ilgi duydu ve Almanya\'da devletin kurslarına katıldı. İnsan, geçen yıl Almanya Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen 54\'üncü \'Jugend Muzisiert\' yarışmasında klasik müzik kategorisinde birinci oldu. İnsan, Wolfgang Amadeus Mozart\'ın \'Voi che sapete\' eserini de çok iyi seslendirdiği için jüri tarafından \'Mozart\' ödülüne layık görüldü. Babası saz, kız kardeşi de keman çalan Ali İnsan, yaz tatili nedeniyle ailesiyle geldiği memleketi Malatya\'da, müzik öğretmeni Hamit Aydeniz\'in katkısıyla \'Altın Yüzüğüm Kırıldı\' türküsünü keman çalarak seslendirdi. Sosyal medyadan yayımlanan video, kısa sürede büyük beğeni aldı ve binlerce kez paylaşıldı.

Öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı müziğe devam edip, başarılar elde etmeyi amaçladığını anlatan Ali İnsan, \"6 yıldır keman çalıyorum ama klasik müzik eğitimi alıyorum. Almanya çapındaki müzik yarışmasına katıldım. Orada 2 defa seste ve kemanda birincilik ödülü aldım. Çok güzel bir duygu. Almanya\'da müzik yarışmasına katılırken, birincilik ödülünün dışında Mozart\'ın eserini seste çok iyi sergilediğim için, ayrıca Mozart ödülünü aldım. Onun için çok sevindim. Bu kadar büyük olacağını beklemiyordum ama çok sevindim. Bu arada herkes beni çok tebrik etti, başarı dilediler. Bundan sonra ise hem okula, hem müziğe devam etmek istiyorum. Hem okulda başarılı olmaya çalışıyorum, hem de müzikte. Müzikte iyi bir yerlere varmaya çalışıyorum ama okulda da iyi bir mesleğim olsun istiyorum. Eğer müzik çalıyorlarsa, o zaman devam etsinler. Müzik çok güzel bir şeydir ve müzik çalmalarını tavsiye ederim\" dedi.

Ali İnsan\'ın babası Hüseyin İnsan ise, oğlunun küçük yaşta müziğe başladığını ifade ederek, \"Müzikte kabiliyetli olduğunu anaokulunda bize söylediler. Biz de orada bir müzik okulu vardı, oraya gönderdik. Orada da gerçekten kemanı sevdi. Onun dışında da sesi de çok iyiydi. Aynı zamanda ses dersi de almaya başladı. Bugüne kadar klasikte çok iyi. Tabi bunun dışında biz farklı bir kültürden geldiğimiz için Türk Halk Müziği de söyledi, Türk Sanat Müziği de. Farklı farklı özgün müzikler ve her türlü müziğe ilgisi vardı, biz hep dinliyorduk. Sonrasında kendisi söylemeye başladı. Bu şekilde de birkaç paylaşımda bulundu\" diye konuştu.

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