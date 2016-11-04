"Mourinho kovulmazsa köpeğimi öldüreceğim!"

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup ederken İngiliz ekibinde eleştirilerin hedefinde Jose Mourinho vardı.

Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlarla beraber taraftarlar tarafından eleştirilerin tek noktası olan Mourinho, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra da yine taraftarların gazabına uğradı.

Sosyal medyadan Mourinho'ya tepkiler yağarken bir taraftarın tweeti dikkat çekti.



Bir Manchester United taraftarı, köpeğini tencerenin içine koyarak ''Mourinho kovulsun, ya da köpeğimi öldüreceğim'' şeklinde tweet attı.