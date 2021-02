Mountain grubunun gitaristi Leslie West hayatını kaybetti

Hard Rock grubu Mountain'ın kurucularından gitarist Leslie West, 75 yaşında hayatını kaybetti.

West'in kardeşi, pazartesi günü kardiyak arest geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan gitaristin çarşamba günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

West'in "Mississippi Queen" şarkısındaki performansı hard rock'ın mihenk taşlarından biri kabul ediliyordu.

Mountain grubu, 1969 yılında Long Island, New York'ta kuruldu ve 1972'de dağılmadan önce üç albüm çıkardı. 1969'da Woodstock'ta performans sergileyen grup, dağılmalarının ardından sık sık yeniden bir araya geldi ve 1974'te Avalanche, 1985'te Go for Your Life, 1996'da Man's World, 2002'de Mystic Fire ve 2007'de Masters of War gibi birçok proje yayımladı.