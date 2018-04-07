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Yaşam

Motosiklette ‘poposu' görünen ABD'li modele ‘örtünme cezası'

Filipinler polisi, ABD'li model Kinsey Golden ve erkek arkadaşına ceza yazdı

07 Nisan 2018 01:24

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan model Kinsey Golden, erkek arkadaşıyla birlikte gittiği Filipinler’de 26 Mart’ta motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu. Polis Golden’ın erkek arkadaşına tişörtünü giymesini, Golden’ın da poposunu örtmesini istedi. Polis ikiliye ayrıca kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Instagram’da 40 bin takipçisi olan ABD’li model Kinsey Golden, erkek arkadaşı Trav Springer’la tatil yaptığı Filipinler’de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.

Polis pantolonsuz olan ve üzerinde yalnızca bikinisinin altı olan Golden’ın poposünü bir şalla örtmesini istedi. Polis Springer’a da üzerine tişört giymesini söyledi.

Polis ikiliye ayrıca kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.

The Sun’a konuşan Trav, kuralları ihlal ettiklerinin farkında olmadıklarını belirtti ve “Adayı ve halkını seviyoruz. Umarız kimseyi kırmadık” dedi.

Polis de ikiliye kural ihlali yaptıklarına dair ceza kesip yollarına devam etmelerine izin verdiklerini aktardı. Polis ayrıca turistlerin daha uygun kıyafetler giymesi gerektiğini hatırlattı.

 

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