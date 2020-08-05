Bir moto kurye daha hayatını kaybetti; ehliyetinin olmadığı iddia edildi

İstanbul'da park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrilen motosikletli kurye, itfaiye aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Fatih'te meydana gelen kazada, iddiaya göre, Kocamustapaşa İtfaiye İstasyonu’na bağlı aracı sollamak isteyen ve bir restoranda çalışan Enes Kösen (18), park halindeki bir araca arkadan vurdu. Kösen, çarpmanın etkisiyle itfaiye aracının altına düşerek ezildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Kösen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Kazada hayatını kaybeden gencin ehliyeti olmadığı iddia edildi.

Olay yerindeki incelemelerin çalışmaların ardından Kösen’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Motosikletli kuryelerin sorunları Meclis gündemine taşınmıştı

Öte yandan yaşanan olay, geçtiğimiz şubat ayında meclise sunulan motosikletli kuryelerin sorunları ile ilgili soru önergelerini hatırlattı.

Motosikletli kuryelerin özlük hakları ile ilgili talepleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, motosikletli kuryelerin trafikte yaşadığı sorunları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Meclis konuşmasında ''Özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yemek firmalarının erken teslimat rekabetine girmesinin yarattığı zaman baskısı motosikletli kuryelerin kendi güvenliklerini riske atma pahasına trafik kurallarını ihlal etmelerine neden olmaktadır'' ifadelerini kullanmıştı.

Kılınç, ‘motosikletli kurye’ mesleğinin tehlikeli meslekler sınıfına sokulmasının çalışanların en önemli talebi olduğunu da vurgulamıştı.

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