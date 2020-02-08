Moto kuryelerin yüzde 10’u göreve başladıkları ilk bir yıl içinde yaşamlarını yitiriyor

Son yıllarda sayıları her geçen gün artan moto kuryelerin yüzde 10’u işe başladıkları ilk bir yıl içinde yaptıkları kazalar sonucu yaşamlarını yitiriyor. Yaralanıp acil servise başvuranların oranı da çok yüksek. Peki bu insanlar neden göz göre göre ölüp yaralanıyor?

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, bu meslek grubunda çalışanların çok yüksek oranda sakatlık ve yaralanma yaşadıkları da belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, konuyu doğrulayarak, kuryeler arasında son 3 yılda acil servis başvurularında 2 kat artış gözlemlediklerini ve önlem alınmazsa bu oranın daha da artacağına inandıklarını söylüyor.

Kurye kazalarındaki hızlı artışın özellikle hızlı evrak taşıyıcılığının yayılmasından sonra görüldüğüne dikkat çekiliyor. Meydana gelen kazalarda en çok kafa yaralanmaları ve kol kırıklarıyla karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. İkizceli, bu meslek grubunda çalışanlara gerekli özenin gösterilmediğine dikkat çekerek, “Bu kişilerin kendilerini korumak için özel giysi giymeleri ve kask takmaları gerekiyor. Bunun dışında kullandıkları motorların bakımlarının yapılmış olması da gereklilikler arasında bulunuyor” diyor.