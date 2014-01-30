Motorola, Google'a 2 yılda 10 milyar dolar zarar ettirdi

2011 yılında Motorola’yı yaklaşık 12.5 milyar dolara satın alan Google bu kez 2 yıl sonra şirketi Çin merkezli teknoloji devi Lenovo’ya 2.91 milyar dolara sattı.

Son dönemde özellikle robotlar üzerine şirketler satın alan ve kârlılığını bu yönde artırmaya gayret eden Google 2 yıl önce Motorola’yı satın almış ve 10 binin üzerindeki patente de sahip olmuştu. Ancak Motorola’dan beklediği verimi alamayan internet devinin Motorola’nın son çeyreği 200 milyon dolar zararla kapamasının ardından 'acaba Motorola’yı satar mı’ sorusu tartışılmaya başlamıştı.

Ve spekülasyonların doğru çıktığı bu sabah saatlerinde anlaşıldı. Lenovo’nun Motorola’yı satın almak için Google’a 3 milyar dolarlık bir teklif götürdüğü ve Google’ın bu teklifi kabul ettiği açıklandı. Alımla birlikte Çinli şirket Motorola’nın yaklaşık 2 bin patentini de üstüne almış oldu.

2.91 milyar dolarlık ödemenin 660 milyon doları nakit, 750 milyon doları Lenovo'nın adi pay senetleri ile peşin ödenecekken, geri kalan yaklaşık 1,5 milyar dolar ise üç yıllık taahhüt ile ödenecek.

Çin'in en büyük teknoloji şirketi

1984 yılında kurulan ve bilgisayar pazarına 21 yıl sonra giren Lenovo IBM’in bilgisayar bölümünü satın alarak bu alana adım attı ve o günden bu yana dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri oldu. Motorola alımıyla birlikte bilgisayar sektöründeki başarısını mobil cihazlara da taşıması beklenen Lenovo’nun sektöre gelişiyle telefon pazarının iyice kızışacağı söylenebilir.