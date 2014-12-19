Motorlu testereyle belediyeyi basıp eşyalara zarar verdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesinde Hüseyin K. (35), evinden aldığı motorlu testereyle belediye hizmet binasına girdiği iddia edildi. Testereyi çalıştırarak, henüz belirlenemeyen bir nedenle personeli tehdit eden zanlı, Belediye Başkanı Kamil Yaman'ı makam odasında sıkıştırdı. Yaman, ikinci kattaki makam odasından, belediye görevlilerinin pencereye dayadığı merdivenle inerek binadan çıktı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Vali Selim Cebiroğlu'nun binaya gelmesini isteyen Hüseyin K, sinirlenip masa, sandalye, dolap gibi eşyalara zarar verdi. Vatandaşlar ile daha sonra olay yerine gelen Çınarcık Kaymakamı Cafer Sarılı'nın ikna edemediği şüpheli, jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Hüseyin K, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.