Motörhead klasiği 'Ace of Spades'i tarihi kilise çanlarıyla çaldılar

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Motörhead'in belki de en bilinen şarkısı olan 'Ace Of Spades'i 2015'te hayatını kaybeden Lemmy Kilmister'ın boğuk sesinden, efektli basından ve ona eşlik eden grup arkadaşlarının sesi sonuna kadar açılmış enstrümanlarından duymaya alışığızdır.

17 Temmuz'da Hollanda'nın Weert kentinde yaşayanlar ise şarkının farklı bir versiyonunu şaşkınlıkla sokaklarda durup dinledi.

Frank Stejins isimli bir müzisyen, Torenfestival kapsamında Mötorhead'in ünlü eserini tarihi kilise çanlarıyla çaldı. Jitse Zonneveld ona gitarıyla eşlik etti.

Video, bu hafta Mötorhead'in resmi hesabından paylaşıldıktan sonra 100 binden fazla insan tarafından izlendi.

Videoda sokaktaki insanların şaşkınlıkla durup, kiliseye baktıkları görülüyor.