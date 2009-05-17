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Yaşam

Motora giren kuşlar THY uçağını zorunlu indirdi

Konya-İstanbul seferi için havalanan THY uçağının motoruna kuş girince uçak Konya Atatürk Havaalanına zorunlu iniş yaptı

17 Mayıs 2009 03:00

Konya'dan İstanbul'a gitmek için havalanan ancak motoruna kuş giren Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Konya Atatürk Havaalanına zorunlu iniş yaptı. 

Uçakta fenalaştığı belirtilen 2 yolcu, Konya Numune Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, THY'nin TK 251 sefer sayılı Konya-İstanbul uçağı, Konya Atatürk Havaalanından dün 22.00'de 140 yolcusu ile kalkış yaptıktan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Başka bir uçağa nakledilen yolcular, 01.00 civarında İstanbul'a gönderildi.

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