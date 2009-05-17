Motora giren kuşlar THY uçağını zorunlu indirdi

Konya'dan İstanbul'a gitmek için havalanan ancak motoruna kuş giren Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Konya Atatürk Havaalanına zorunlu iniş yaptı.



Uçakta fenalaştığı belirtilen 2 yolcu, Konya Numune Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Alınan bilgiye göre, THY'nin TK 251 sefer sayılı Konya-İstanbul uçağı, Konya Atatürk Havaalanından dün 22.00'de 140 yolcusu ile kalkış yaptıktan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.



Başka bir uçağa nakledilen yolcular, 01.00 civarında İstanbul'a gönderildi.

