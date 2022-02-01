Motokurye esnafı zamları yetersiz buldu; Banabi çalışanları da eylemde

Maaşlarına yapılan zammı kabul etmeyerek kontak kapatma eylemine giden Trendyol Express çalışanlarının kazanımlarından sonra eylemler taşımacılık iş kolundaki diğer önemli firmalara da sıçradı. HepsiJet ve Scotty çalışanlarının eylemlerinden sonra Yemek Sepeti ve Banabi'nin esnaf kuryeleri de bugün eyleme başladı.

Trendyol'a bağlı Trendyol Express çalışanlarının yüzde 11'lik zammı kabul etmeyerek eyleme gitmesi üzerine yüzde 38,8 zam almıştı.

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Yüzde 32,7 zam teklifini kabul etmeyen bazı Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları da bugün Şişli’deki Yemek Sepeti Genel Müdürlük Binası önünde Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ile birlikte eylem yaptı. Çalışanlar iş bırakma kararı almasa da İstanbul, Eskişehir ve İzmir’de kısa süreli kontak kapatma eylemleri yaptı. Talepleri karşılık bulmazsa bu eylemlerin süreceğini ifade etti.

Dün, ücretlerine yüzde 40 zam talebiyle kontak kapatma eylemi yapan Scotty çalışanı esnaf kuryeler, şimdilik yeni bir eylem planı hazırlanana kadar kontak kapatma eylemlerine ara verirken; HepsiJet çalışanları ise eylemlerini sürdürüyor.

İşverenin "yüzde 46 zam yaptık" açıklamasını doğru bulmadıklarını söyleyen HepsiJet çalışanları, “Yapılan zam yüzde 28’den ibaret. Bunun da karşılığı paket başına 1 TL. Kabul etmiyoruz” dedi.

"Hak edişleri 2 bin 500 liraya iniyor"

Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan Umut-Sen Koordinasyonu’ndan Betül Celep, motosikletli dağıtım uygulaması Scotty’de çalışan ve Boyner, Kitap Yurdu, Kırmızı Kedi Kitabevi ve İstanbul Kitaplığı’nın dağıtımlarını yapan esnaf kuryelerin kendilerine iletilen yüzde 22’lik zam teklifi kabul etmedikleri için dün kısa süreli bir kontak kapatma eylemi yaptıklarını söyledi.

Mevcut halde bu çalışanların hak edişlerinin 9 bin artı KDV olduğunu belirten Celep, ancak tüm giderlerini karşıladıktan sonra kendilerine 2 bin 500 TL kaldığını anlattı.

Çünkü esnaf kurye modelinde çalışanlar kendi araçlarıyla dağıtım yapıyor ve akaryakıt, Bağ-Kur ödemesi, günlük yemek masrafları gibi tüm giderlerini kendileri ödüyor.