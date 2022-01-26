Nakliyat-İş: Kazanan Trendyol emekçileri olmuştur

İki gün önce yapılan yüzde 11'lik zammı protesto etmek için kontak kapatma eylemlerine başlayan Trendyol Express çalışanlarının eylemleri sonuç verdi. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Trendyol Genel Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, teklif edilen yüzde 11’lik zammın işveren tarafıyla yapılan görüşmeler neticesinde 38,8’e yükseltildiğini duyurdu. Küçükosmanoğlu, söz konusu rakamın henüz yazılı hale dökülmediğini ifade etti.

Trendyol Çalışanları adlı Twitter hesabından paylaşılan açıklamada Küçükosmanoğlu şunları kaydetti:

“Finans müdürüyle bir telefon görüşmesi yaptık. Bir değerlendirme yapacaklarını söylediler. Yalnız bizim bu kararlılığımızı gördüler. Finans Müdürü Yasin Beyin de söylediği, birkaç günden beri başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’deki bu eylem sürecini sizlerin hak mücadelesini, ekmek kavgasını gördüler. Bizim talebimiz şu oldu bir temsilci grubunun işveren yetkilileriyle görüşme talebi oldu. Finans müdürü de yetkililerle görüşeceğim size haber vereceğim dedi. Yalnız buradaki kararlılığı görünce işveren bizim sizlerin taleplerini de kabul edecek şekilde açıklamalar yaptı. Buraya gelişleri engellemek için şube müdürleri tarafından birtakım baskılar yapıldı. Ama bu arada şunu da yaptı, beklentileri de aşan, çünkü yapmış olduğumuz hesaplamalara göre açıklanan ücret zammı açıklandığı şekliyle yüzde 38,8’e tekabül ediliyor. TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon yüzde 36,08; işverenin açıklamış olduğu rakam yüzde 38,8. Bunu yalnız bir muhatap olarak kabul edip bunun açıklamasıyla ilgili girişimimiz oldu.”

“Şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz, bu süreçte kazanan Trendyol emekçileri olmuştur. Şunun da altını çizmek istiyorum bu süreçte bu mücadeleye sahip çıkan Nakliyat-İş Sendikası, Umut-SEN Sendikası olarak bundan sonra güvenceniz bizleriz. Trendyol Express çalışanları bundan sonra daha örgütlü olduğunda neler yapılabileceğini gördü. Bu birlikteliğimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu mücadelenin başlangıcı.”

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