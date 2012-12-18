MOSSAD'a yakın internet sitesine göre patriotlar geldi savaş filosu gitti

ABD'nin bir yandan Patriot füzelerini Türkiye'ye konuşlandırmayı kabul ederken USS Eisenhower uçak gemisinin de içinde olduğu savaş filosunu Suriye açıklarından çektiği iddia edildi. MOSSAD'a yakınlığı ile bilinen debka.com internet sitesi, "üst düzey bir Türk subayına" aften kararın Ankara'da "anlaşılması güç ve kabul edilemez" görüldüğünü ileri sürdü.

Debka sitesi, özel haber logosu ile yayımladığı haberde ABD'nin Türkiye'ye Patriot füzelerini konuşlandıracağını açıkladığı 13 Aralık'tan kısa bir süre önce "sessizce", USS Eisenhower uçak gemisi ve saldırı grubuyla USS İwo Jima Amfibi grubu ve bu gemilerdeki 2 bin askeri Suriye sularından geri çektiğini duyurdu.

Kasım ayının üçüncü haftasından başlayarak Suriye sahillerinde doğrudan bir müdahale olasılığı karşısında bekletilen filonun yerine Patriotların Türkiye'ye konuşlanacağını kaydeden Debka, bu gelişmenin Suriye'deki şiddetin iyice arttığı bir döneme rastladığını belirterek "Bu, Suriye'nin komşuları Türkiye, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve İsrail'i çok rahatsız ediyor" yorumunu yaptı. Haberde şöyle denildi:

"Beş hükümet, Obama yönetimini açık bir biçimde eleştirmese de, Ankara'daki üst düzey bir subay, Debkafile'ye Amerika'nın Doğu Akdeniz'den deniz kuvvetlerini geri çekme eyleminin "Ankara için anlaşılması güç ve kabul edilemez' olduğunu söyledi."

Debka, aynı Türk subayının, bunun özellikle ABD resmi kaynaklarının Cuma günü Esad'ın daha önce sanılandan daha fazla kimyasal silahlarının olduğunu bildirdikleri için "anlaşılması güç ve kabul edilemez" olduğuna dikkat çektiğini bildirdi. Haberde, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın geçen Cuma günü İncirlik'e yaptığı ziyaretin "Türkleri yatıştırmayı amaçladığı" iddia edildi.