Washington Post'a göre ABD ile Türkiye Suriye'ye operasyon hazırlığında

ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kimyasal silahların kontrolünü kaybetmesi olasılığı karşısında planlar yaptığı belirtilirken Washington Post, Pentagon’un Suriye’nin kimyasal silah depoladığından süphelenilen düzinelerce tesisi izlemek ve müdahale gerekirse seçenekleri koordine etmek üzere İsrail, Ürdün ile Türkiye dâhil, NATO müttefikleriyle yakın çalıştığını yazdı.

ABD gazetesi, Haziran ayında muhalefete geçen ve bir zamanlar bir kimyasal eğitim programının başında bulunan Suriyeli general Adnan Silou’nun Türkiye’deki bir mülakat sırasında yaptığı, “kimyasal silah tesislerinin güvenli olmadığı, Özgür Suriye Ordusu’ndan veya İslamcı aşırı bir gruptan herhangi birinin onlara el koyabileceği” uyarısını da yansıttı.

WP “Ancak savunma yetkilileri, mülakatlarda son haftalarda kaos Suriye’ye hakim olurken acil planlarını güncelleştirdiklerini söylediler. Suriye’nin kimyasal silah depolandığından şüphelenilen düzinelerce tesisi izlemek ve müdahale gerekirse seçenekleri koordine etmek üzere İsrail, Ürdün ve Türkiye dâhil NATO müttefikleriyle yakın çalıştıklarını belirttiler” diye yazdı.

Haberde ayrıca “Askeri yetkililer, Ürdün ve Türk silahlı kuvvetleriyle potansiyel ortak operasyonlar için hazırlanırken İsrail ile istihbarat paylaştıklarına işaret ettiler” denildi.

WPost, Pentagon yetkililerinin planlarını Kongre üyelerine “gizli brifinglerde” anlattıklarını kaydettiği haberinde General Silou, Esad’ın devrilmesi halinde en büyük iki kimyasal silah depolarının korunması amacıyla 2 bin kişilik bir birlik oluşturulmasını önerdiğini bildirdi.

Silou, söz konusu birlikte Suriye ordusundan kaçan ve kimyasal silahlar konusunda uzman olan subayların görev alacağını belirtirken birliğin, halen Türkiye’de bulunan 200, Ürdün’de bulunan bin 200 ve geri kalan kısmı hala Suriye’de olan subaylardan oluşacağını da ifade etti.