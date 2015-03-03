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Dünya

Moskova'da öldürülen muhalif liderin cenazesine katılım kısıtlandı

Moskova'da öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov'un cenazesine katılım kısıtlaması getirildi

03 Mart 2015 17:27

Moskova'da vurularak öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov'un bugün yapılan cenaze törenine çeşitli AB yetkilileri ve Rusya'nın muhalefet liderinin katılmasına izin verilmedi.

Andrei Sakharov insan hakları merkezinde düzenlenen törene katılmak isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu.

Tabut daha sonra defnedilmek üzere Moskova'daki Troyekurovskoye mezarlığına götürüldü.

Cenaze töreninde Polonya heyetine başkanlık etmesi planlanan Polonya Senatosu Başkanı Bogdan Borusewicz'e vize verilmedi. Varşova'daki Rusya Büyükelçiliği, Borusewic'in "Rusya'ya seyahat etmesi yasaklanmış Polonya yetkilileri arasında bulunduğunu" açıkladı.

Söz konusu liste Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki çatışmalara müdahale ettiği için Rusya'ya yaptırım uygulaması ardından hazırlanmıştı.

Letonya'nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Sandra Kalniete de, Moskova'nın Şeremetyevo Havaalanına indiğinde, iki saat bekletildiğini ve ayrıntılı gerekçe gösterilmeden ülkeye girişine izin verilmediğini bildirdi.

Kalniete, "Bir köşede durup insanları rahatsız edecek siyasi konuşmalar yapmak üzere gelmiyordum Rusya'ya. Rusya'daki en parlak ve en hayran olunası siyasetçilerden biri olduğunu düşündüğüm Boris Nemtsov'a saygımı göstermek için geliyordum." dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, gösteri ilanı dağıttığı gerekçesiyle 15 gün süreyle gözaltına alınan Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'ye de, cenazeye katılması için izin verilmedi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Vladimir Putin katılmadı ve bir temsilcisini gönderdi.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in sert muhaliflerinden olan ve son yıllarda, ülkedeki yolsuzluklar ve Ukrayna savaşı aleyhinde konuşmalar yapan Nemtsov, Cuma gecesi Kremlin yakınındaki köprüde öldürülmüştü.

 

Meçhul araba

 

Kremlin yanlısı Rus haber sitesi LifeNews, saldırı yerinden kaçtığı söylenen bir otomobilin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Videoda bir arabanın Moskova caddelerinde yol aldığı görülüyor; ancak içindeki muhtemel zanlıların yakınlaştırılmış görüntüleri verilmiyor.

Moskova'daki cenaze törenine katılan eski İngiltere başbakanlarından John Major, Nemtsov'un susturulamayacağını söyleyerek, cinayetin tam anlamıyla ve gizli nokta bırakılmadan soruşturulması gerektiğini belirtti.

Bir Yahudi aileden gelmekle birlikte Ortodoksluğu kabul etmiş olan Nemtsov'un niçin suikaste uğradığını araştıran Rusya Soruşturma Komitesi, birçok muhtemel neden üzerinde durulduğunu belirtti.

55 yaşındaki Nemtsov, Ukraynalı sevgilisi 23 yaşındaki manken Anna Duritska'yla yediği akşam yemeğinden sonra, evine dönerken dört el ateş sonucu öldürüldü.

Duritska, saldırganı görmediğini, dönüp baktığında, sadece açık renkli bir otomobil gördüğünü; ancak markasını veya plakasını farkedemediğini anlattı.

Duritska'ya, polis soruşturmasından sonra Ukrayna'ya dönmesine izin verildi.

Cumhurbaşkanının güvenliğinden sorumlu Federal Güvenlik Servisi, kameraların, Kremlin'e dönük olmaları nedeniyle saldırıyı kaydetmediğini belirtmişti.

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