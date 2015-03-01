Moskova'da öldürülen muhalif lider için binlerce kişilik yürüyüş

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi, başkanlık sarayı Kremlin’e 500 metre uzaklıkta suikasta uğrayan muhalif liderlerden Boris Nemtsov için yürüyor. Ukrayna savaşına muhalefetiyle tanınan 55 yaşındaki Nemtsov, Kremlin Sarayı'nın yakınlarındaki bir köprüde yürürken, bir arabadan açılan ateşle öldürülmüştü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Nemtsov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna politikasını protesto için bugün düzenlenmesi planlanan bir gösteriye öncülük edecekti. Ancak Nemstov'un ölümü üzerine Ukrayna eylemi iptal edildi, aynı noktada bir anma etkinliği düzenlenmesine karar verildi. Kalabalık, Nemstov'un saldırıya uğradığı köprüye yürüyecek.

Belediye yetkilileri, 50 bin kişilik bir gösteriye izin verdi.

Putin'i Ukrayna'da 'anlamsız bir saldırganlık sergilemekle' suçlayan Eski Başbakan Yardımcısı yakın zaman önce verdiği bir mülakatta Ukrayna savaşa muhalefeti nedeniyle Putin tarafından öldürülmekten korktuğunu söylemişti.

Putin dün saldırıyı kınadı. Suikastı bir 'provokasyon' olarak niteleyen Putin, sorumluların bulup cezalandıracaklarını söyledi.

Boris Nemtsov, 1990'larda eski lider Boris Yeltsin döneminde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Nemtsov, Nizni Novgrod valisi olduğu dönemde reform yanlısı çizgisiyle öne çıkmıştı.

'Putin ölümümü isteyebilir'

Nemtsov, Ukrayna’daki çatışmalardaki tutumu nedeniyle karşı geldiği Putin’in kendisinin ölümünü isteyebileceğinden endişelendiğini söylemişti.

Aşağı Novgorod kentinde valilik yaparak siyasi kariyerine başlayan Nemtsov, 1990’lı yılların sonunda Boris Yeltsin’in devlet başkanlığı sırasında başbakan yardımcısı olmuştu.

Nemtsov, 2003’te parlamentodan ayrıldıktan sonra pek çok muhalif oluşumu kurdu ve onlara liderlik yaptı. Boris Nemtsov, 2011-2012 kışında Putin’e karşı düzenlenen büyük protesto gösterilerinin önemli liderlerindendi.