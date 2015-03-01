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Dünya
Deutsche Welle

Moskova’da binler Nemtsov için toplanacak

Moskova’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif lider Boris Nemtsov için bugün Rusya başkentinde dev bir gösteri düzenlenecek.

01 Mart 2015 13:49


Rus muhalif lider ve eski başbakan yardımcısı Boris Nemtsov'un Moskova'da silahlı suikast sonucu öldürülmesi bugün Moskova'da düzenlenecek olan dev yürüyüş ile protesto edilecek. Rus muhalif siyasetçiler ile Moskova belediyesi söz konusu protesto gösterisinin düzenlenmesi konusunda dün anlaşma sağladı. Gösteriye en az 50 bin kişinin katılması bekleniyor. Resmi mercilerin verdiği bilgilere göre, böyle bir gösteri düzenlenmesi fikrini Rus muhalif ve eski başbakan Mikhail Kasnayov ortaya attı. Rusya'daki muhalifler yine bugün düzenlenmesi planlanan Putin karşıtı gösteriden ise vazgeçtiklerini duyurdu. Yürüyüşün ardından Nemtsov'un düzenlenecek cenaze töreni ile defnedilmesi bekleniyor.

Rusya'daki Putin muhaliflerinin en önde gelenlerinden olan Boris Nemtsov cuma akşamı Kremlin Sarayı yakınlarında sokak ortasında bir araçtan açılan ateş sonucu sırtından vurularak öldürülmüştü. Hem polis hem de Rus hükümeti, cinayetin bir tetikçi tarafından işlendiğini düşünüyor. Rossija 24 kanalı, cinayet anındaki görüntülere yer vererek, olay yerinden uzaklaşan otomobilin plakasının Kuzey Kafkasya'daki İnguş bölgesine ait olduğunu saptadı.

Cinayet tepki çekti

Boris Nemtsov'un öldürülmesi dünya genelinde de büyük tepki çekti. Rus lider Vladimir Putin bunun ‘kanlı bir cinayet' olduğunu açıklarken, ABD Başkanı Obama ve Almanya Başbakanı Merkel de cinayeti kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon da cinayetin bir an önce aydınlatılmasını talep etti.

55 yaşındaki Nemtsov, Putin'i en ağır şekilde eleştiren isimler arasında sayılıyor. Nemtsov, öldürülmesinden kısa bir süre önce Echo Moskwy radyosuna verdiği mülakatta, “Krizin en önemli nedeni, Putin'in anlamsız derecede öfkeli, ülkemiz ve çok sayıda vatandaş için ölümcül olan Ukrayna'ya karşı savaş politikasını başlatmış olmasıdır” demiş ve ülkede yeniden düzenin tesis edilebilmesi için siyasi reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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