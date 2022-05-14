Moskova: NATO'nun Rusya sınırları yakınlarına nükleer kuvvet yerleştirmesine karşılık veririz

T24 Dış Haberler

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurması gündemdeyken Moskova, NATO'nun Rusya sınırı yakınlarına nükleer kuvvetler ve altyapı konuşlandırması durumunda "harekete geçeceklerini" ifade etti. Rusya ve Finlandiya yaklaşık bin 300 kilometre sınır paylaşıyor.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko, "Karşılık vermemiz gerekir. Caydırıcılığı sağlamak için gerekli önlemleri alırız" dedi.

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Gruşko, bir kez daha Rusya'nın NATO'nun olası genişlemesine tepkisinin ittifakın Rusya sınırının ne kadar yakınına kuvvet yerleştireceğine bağlı olduğunu söyledi.

Rus diplomat, Moskova'nın Finlandiya ve İsveç'e yönelik "kötü bir niyeti olmadığını, bu sebeple bu ülkelerin NATO'ya girmesi için bir gerekçe göremediğini" ifade etti.

Kremlin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının Rusya'ya tehdit oluşturacağını söylemişti.



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