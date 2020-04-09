Moskova'da video arama ile Koronavirüs tedavisi dönemi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da doktorlar, hastanelerde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan hastaları video arama ile kontrol ediyor.

Moskova'da salgınla mücadele amacıyla bir "tele-ilaç" servisi kuruldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak çok ağır semptom göstermeyen hastalar evlerine gönderiliyor ve doktorlarıyla bu sistem üzerinden temas kuruyor.

Doktorlar düzenli olarak hastaları arayarak durumlarını kontrol ediyor. Hastalar da ihtiyaç duydukları halde doktorlarını internet üzerinden arayabiliyor.

"Tele-ilaç" merkezi, Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in emriyle kısa süre içinde bir okul binası içinde kuruldu.

"Tele-ilaç" merkezinin lideri Dr. Andrey Tiyazelnikov, şu anda serviste çalışan 200 doktor bulunduğunu belirtti.

AFP muhabiri, serviste çalışan doktorların konuştukları hastalara sık sık odalarını havalandırmalarını ve sıvı tüketmelerini söylediklerini aktardı.