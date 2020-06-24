Moskova'da Koronavirüs salgınına rağmen Zafer Günü resmi geçidi

Moskova'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen, Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 75. yıl dönümünde düzenlenen Zafer Günü Askeri geçidini izlemek için binlerce kişi, Kremlin Sarayı yakınlarında toplandı.

Kızıl Meydan'da Geçiş yapan tankları, topları ve kıtalararası balistik füzeleri görmek isteyen binlerce kişi buluştu.

Rusya Lideri Vladimir Putin'in, yabancı liderleri ve şu an 90'lı yaşlarında olan savaş gazilerini kabul ettiği tören, ülkedeki Koronavirüs vakalarının 600 bini geçmesine karşın, planlandığı gibi düzenlendi.

TIKLAYIN - Rusya Devlet Başkanı Putin: Dünya, Kızıl Ordu onu savunmaya gelmese ne halde olurdu hayal bile edemeyiz