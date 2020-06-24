Rusya Devlet Başkanı Putin: Dünya, Kızıl Ordu onu savunmaya gelmese ne halde olurdu hayal bile edemeyiz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikinci dünya savaşında oynadığı rol gerekçesiyle dünyanın Sovyetler Birliği'ne minnet borcu olduğunu söyledi.

2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunun elde ettiği zaferin 75. yıl dönümü gerekçesiyle Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılan dev geçit töreninden önce konuşan Putin, "Dünya, Kızıl Ordu onu savunmaya gelmese ne halde olurdu hayal bile edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Putin, "Sovyet askerler, Avrupa'yı işgalcilerden kurtardı, korkunç Yahudi Soykırımı'na son verdi ve Almanları ölümcül ideolojileri nasyonel sosyalizmden kurtardı" dedi.

Geleneksel olarak "Zafer Günü" olarak bilinen 9 Mayıs'ta yapılan geçit töreni, Koronavirüs salgını gerekçesiyle bu sene ertelenmişti.

Bugün yapılan geçit törenine 13 farklı ülkeden 14 bin asker katılıyor.