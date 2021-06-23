Moskova'da aşı olmayan veya Koronavirüs'e karşı bağışıklığı bulunmayanların restoranlara girmesi yasaklandı

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Rusya, Koronavirüs salgınının üçüncü dalgasıyla mücadele ederken başkent Moskova'da restoranlara sadece aşı olan veya Covid-19'a karşı bağışıklığı olan müşterilerin alınmasına karar verildi.

28 Haziran'dan itibaren Moskova'da tüm müşterilere restoranlara girmeden önce QR kodu sorulacak. İnsanların restorana girebilmek için ya Koronavirüs aşısı olmuş, ya son 6 ayda hastalığı geçirmiş ya da son 72 saatte negatif PCR testi sonucu almış olması gerekiyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Benzer kurallar uzun süredir birçok Avrupa ve Asya şehrinde yürürlükte" dedi. Sobyanin, 12 milyon nüfuslu şehrin yeni bir karantinadan kaçınmak için şartlara adapte olması gerektiğini söyledi.

Moskova'da 500'den fazla insanın katıldığı spor ve konser organizasyonları da yasaklandı.

Kremlin, Covid önlemleri konusundaki kararları yerel yönetimlere bırakmıştı.