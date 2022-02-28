Moskova Borsası bugün kapalı kalacak

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Moskova Borsası'nın bugün işlemlere açılmayacağı açıklandı.</p>\n<p>Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlerin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.</p>\n<p>Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı bugün yüzde 20'yi aştı.</p>\n<p>Moskova Borsası cuma günkü yüzde 26'lık artışa karşın şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rublede-deger-kaybi-yuzde-20-yi-asti,1017846" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: Rublede değer kaybı yüzde 20'yi aştı</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rusya-maliye-bakanligi-rus-ihracatcilarin-doviz-kazanclarinin-yuzde-80-ini-satma-zorunlulugu-getirdi,1017822" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçıların döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-ruble-cakildi-ab-ukrayna-ya-savas-jetleri-gonderiyor,1017770" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: CANLI BLOG | Ruble çakıldı; AB, Ukrayna'ya savaş jetleri gönderiyor</strong></a></p>\n<p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_01fx00b6jkr9mgc4sfs5mtr2fp"><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rusya-merkez-bankasi-yabancilarin-rus-menkul-kiymetlerini-satmalarini-yasakladi,1017776" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Rusya Merkez Bankası, yabancıların Rus menkul kıymetlerini satmalarını yasakladı</strong></a></p>\n</body>\n</html>