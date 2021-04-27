Mortal Kombat filmi gişe rekoru kırdı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı. Pandemi döneminde Amerika'da en çok gelir elde eden film oldu.

Deadline'ın yaptığı habere göre Mortal Kombat, Amerika'daki açılış hafta sonunda yaklaşık 22.5 milyon dolar gelir elde etti. Bu da onu salgın esnasında en çok gelir elde eden yaş kısıtlamalı film konumuna getiriyor.

Mortal Kombat'in sinemalar dışında 1 ay boyunca HBO Max'te de bulunacak. Bu verilere HBO Max'teki izlenmeler dahil değil. Bu veriler de eklernirse Mortal Kombat'in gişe başarısının 22.5 milyon dolardan daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. HBO Max'te 3.8 milyon kullanıcı tarafından izlenerek, 3.6 milyon kişi tarafından izlenen Godzilla vs Kong'u geride bıraktı.

Mortal Kombat filmi her ne kadar gişede başarı yakalasa da eleştirmenler ve izleyiciler tarafından pek sevilen bir film olmadı. Geçtiğimiz haftalarda filmin başarılı olması durumunda 4 filmin daha gelebileceği açıklanmıştı.