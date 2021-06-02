Morrissey'den yeni albüm: Bonfire of Teenagers

Müzisyen Morrissey, 11 şarkıdan oluşan ve tamamı Los Angeles'ta kaydedilen yeni albümü "Bonfire of Teenagers"ın tamamlandığını duyurdu. Albümünü "Hayatımın en kötü yılı, hayatımın en iyi albümüyle sona eriyor" diyerek tanımlayan sanatçı, albümün çıkış tarihiyle ilgili bir detay paylaşmadı.

Play Tuşu'nun haberine göre, albümün kapak görselini de paylaşan Morrissey, şu anda herhangi bir plak şirketine bağlı olmadığını belirterek albümün yayın haklarının en yüksek ya da en düşük teklifi verene satacağını söyledi.

Albümde yer alacak olan şarkılar şöyle: