Mormon klisesi eşcinsel ebeveynlerin çocuklarını vaftiz etmeyecek!

Mormon kilisesi tarafından yeni alınan bir kararla, kilise eşcinsel ebeveynlerin çocuklarını vaftiz etmeyeceğini duyurdu. Çocukların ancak 18 yaşına geldikten sonra vaftiz edilebileceğini açıklayan kilise, eşcinsel evlilik yapan üyelerini de atacağını bildirdi.

Washington Post'un haberine göre, kilisenin uzun süredir eşcinselliğe karşı olduğu ve evliliğin "kadın ve erkek arasında" olması gerektiğine inandığı söyleniyor. Açıklamanın sebebinin ise ABD'de eşcinsel evliliğin yasallaştırılması olduğu belirtiliyor.