Morgan Freeman: Bana güveniyorsanız aşı yaptırın

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Oyuncu Morgan Freeman, "kendisine güvenenlerden" Koronavirüs aşısı yaptırmalarını istedi.

Pazartesi günü The Creative Coalition tarafından yayımlanan bir kamu spotu için konuşan Freeman, "Ben bir doktor değilim. Ancak öyle ya da böyle insanların bana güvendiğini duydum" dedi.

Freeman, "Bunu söylemek için karşınızdayım; ben bilime güveniyorum ve aşı yaptırdım. Bana güveniyorsanız siz de aşı yaptırırsınız" diye konuştu.

83 yaşındaki oyuncu birkaç filmde Tanrı'yı canlandırmış ve birçok belgeseli seslendirmişti.