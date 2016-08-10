"Moral için Hilmi amcayı Instagram’dan takip ediyoruz"

Eski fotoğraf sanatçısı Hilmi Ayaz, son dönemin popüler fotoğraf uygulamalarından Instagram’a kayıt oldu. Yakın zamanda karaciğerinden kist alınacağı bilgisinin edinilmesi üzerine sosyal medyada Hilmi Ayaz’a ‘moral’ vermek için kampanya paylaşıldı.

Twitter kullanıcıları arasında konuşulana göre ,Instagram kullanıcılarının Hilmi Ayaz’ı takip edip fotoğraflarını beğenmesi, ameliyatından önce ona destek sağlayacak.

Hilmi Ayaz, takipçi sayısının artmasından sonra bir yazı paylaştı ve kendisini takip edenlere teşekkür etti. Ayaz, “Herkese çok teşekkür ederim. Yeğenimin arkadaşlarıyla paylaştığını tahmin etmiştim en başta. İki saat için bahçeme gidip geldim gördüklerime çok şaşırdım ve inanamadım. Yeğenlerimi her ziyaretlerinde “Neden yeni fotoğraflarımı beğenmediniz” diye sorguya çekerken bir anda böyle bir ilgi beni çok mutlu etti. Hepiniz çok güzel insanlarsınız” dedi.

Hilmi Ayaz’ın Instagram hesabına ulaşmak için tıklayın.