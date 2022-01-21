Mor ve Ötesi'nden 10 yıl aradan sonra yeni albüm geldi: Sirenler

Fotoğraflarda Emre Ünal , kapak illüstrasyonunda Aykut Aydoğdu , animasyonlarda Mahmut Kalyoncu ve grafik tasarım uygulamalarında yine Koray Doyran ve Ataberk Akalın ’la çalışan grubun albümünün kısa zaman içinde CD ve plak olarak da yayınlaması planlanıyor.

Grup geçen hafta sonu 11 şarkıdan oluşan albümün 52 dakika uzunluğunda, üç bölümden oluştuğunu açıkladı. Birbirlerine birer ‘bağ şarkı’ ile bağlanan bu üç bölümde de üçer şarkı yer alıyor. Bir konsept albüm niteliği taşıyan çalışmadaki bu üç bölüm, birlikte var olan üç farklı zamana ve üç farklı duygu durumuna işaret ediyor.