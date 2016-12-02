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Kültür-Sanat

Mor Çatı'nın 25 yıllık hikâyesi kitap oldu

"Kitabın baskıya girmek üzere olduğu günlerde OHAL koşullarının yeni uygulamaları ile yüz yüze kaldık"

02 Aralık 2016 16:23

Mor Çatı’nın mücadelesini anlatan "Feminist Dayanışma ile 25 Yıl" kitabı, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle yayımlandı.

Berna Ekal ve Ülfet Taylı’nın yayına hazırladığı kitapta, Türkiye’de feministlerin kadına karşı şiddetle mücadele için oluşturdukları ilk kurum olan Mor Çatı’nın yarattığı dayanışma ağı, çizgi roman tadında sunuldu. Mor Çatı’nın 25. kuruluş yıldönümü vesilesiyle oluşturulan kitap, erkek şiddetiyle mücadelenin yakın tarihine Ayşen Baloğlu, Eda Oral Nuhoğlu, Gülay Batur, İpek Özsüslü, İrem Öker, Özlem Çelik, Rana Mermertaş, Semra Can ve Sibel Bozkurt’un çizgileriyle göz atma fırsatı veriyor.

"Sözlerimizden vazgeçmedik..."

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Limonlu Bahçe’de önceki gün düzenlenen tanıtım kokteylinde konuşan Ülfet Taylı, “Kitabın baskıya girmek üzere olduğu günlerde OHAL koşullarının yeni uygulamaları ile yüz yüze kaldık. 20 yıldır bir araya geldiğimiz, kadın dernekleri kapatıldı. OHAL hepimize verilmiş bir gözdağı. Bin bir mücadeleyle elde ettiğimiz kimi hakların tehdit edildiği duygusu içindeyiz. Bu kitap birlikte yaptıklarımıza, dayanışmamıza işaret etmenin de bir yolu. Sözlerimizden vazgeçmediğimizi göstermenin, şiddetin karşısında barış talebimizi yinelemenin, feminist sözümüzü çoğaltarak inatla söylemenin bir yolu...” diye konuştu.

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Mor ÇatıFeminist Dayanışma ile 25 YılHeinrich Böll Stiftung DerneğiTürkiye Temsilciliği

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