Mor Çatı'dan 2016 raporu: Şiddet uygulayanların neredeyse tamamı kadının güvendiği erkekler oldu!

Mor Çatı Vakfı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yayınladığı veriler, kadına şiddetin bilançosunu gözler önüne serdi. Mor Çatı’ya bir yılda başvuran 912 kadınla toplam 2 bin 117 görüşme yapıldı. Geçen yıllara benzer şekilde 2016 yılında da şiddet uygulayanların neredeyse tamamı kadınların tanıdığı, ilişkide ve iletişim halinde olduğu, güvendiği erkekler oldu. Kadınlara en fazla şiddet uygulayan kişiler yüzde 46.6 ile eşleri oldu. Kadınların, yaşadıkları şiddet sebebiyle utanç duyduğu, kendilerini güçsüz hissettiği ve özgüvenlerinin zarar gördüğü ortaya konuldu.

Yüzde 14.8'i ekonomik

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın aktardığı rapora göre, kadınların yüzde 44.8’i psikolojik şiddet adı altında tanımlanan davranışlara maruz kaldı. Kadınların, yaşadıkları şiddet sebebiyle utanç duyduğu, kendilerini güçsüz hissettiği ve özgüvenlerinin zarar gördüğü ortaya konuldu. Başvuran kadınların yüzde 24.5’i ise fiziksel şiddete maruz kaldı. Kadınların bazıları fiziksel şiddet nedeniyle yaralandı, bazıları ise kalıcı olarak sakatlandı.

Kadınların yaygın olarak maruz kaldıkları fakat çoğu zaman adlandıramadıkları bir diğer şiddet biçimi ise ekonomik şiddet. Kadınların yüzde 14.8’i ekonomik şiddet olarak adlandırılan tutum ve davranışlara maruz kaldı. Kadının maaşına el koyma, çalışmasına izin vermeme, para saklama, ihtiyaçlarını karşılamama, kadın adına kredi çekip borçlandırdıktan sonra bunu bir tehdit aracı olarak kullanma en yaygın görülen ekonomik şiddet biçimleri oldu.

Sağlığını riske atıyor

Kadınların yüzde 12.1'i evlilik içinde ve dışında tecavüz, taciz, cinsel aşağılanma gibi cinsel şiddet biçimlerine maruz kalmaları nedeniyle Mor Çatı’ya başvurdu. Cinsel şiddetin, kadınların paylaşmakta en çok zorlandığı şiddet biçimi olduğundan, oranın yüzde 12.1’den daha fazla olduğu belirlendi. Kadınlar, evlilik içi tecavüz sonucu hamile kaldıklarında yasal olarak kürtaja erişimde engellerle karşılaştıkları için sağlıklarını riske atarak düşük yapmaya çalıştıklarını da paylaştı.