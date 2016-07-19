Moody's Türkiye'yi uyardı

Amerikan kredi derecelendirme şirketi Moody's akamete uğratılan darbe teşebbüsünün ardından kredi notunun düşürülebileceği hususunda Türkiye'yi uyardı.
Şirketin çarşamba günü yaptığı açıklamada darbe girişiminin ekonomik büyüme ve siyasi kurumlar üzerindeki orta vadeli etkilerini değerlendirmek durumunda olunduğu belirtildi. Gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesini olumsuz yönde etkileyebileceğini savunan Moody's Türkiye'nin uzun vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne Baa3 notunu vermişti.
Türkiye hükümeti darbe girişimin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici olacağını savunuyor.