T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Moody's Türkiye'yi uyardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu indirmek için izlemeye aldı.

19 Temmuz 2016 13:16


Amerikan kredi derecelendirme şirketi Moody's akamete uğratılan darbe teşebbüsünün ardından kredi notunun düşürülebileceği hususunda Türkiye'yi uyardı.

Şirketin çarşamba günü yaptığı açıklamada darbe girişiminin ekonomik büyüme ve siyasi kurumlar üzerindeki orta vadeli etkilerini değerlendirmek durumunda olunduğu belirtildi. Gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesini olumsuz yönde etkileyebileceğini savunan Moody's Türkiye'nin uzun vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne Baa3 notunu vermişti.

Türkiye hükümeti darbe girişimin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici olacağını savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UluslararasıMoodyTürkiyeMoody TürkiyeBaa3Deutsche Welle Türkçe DW Reuters/AG BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24