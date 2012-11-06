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Ekonomi

Moody's Türkiye'ye geliyor, 'not artışı' olacak mı?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 6. Yıllık Türkiye kredi riski konferansını 21 Kasım'da İstanbul'da düzenleyecek

06 Kasım 2012 18:59

Moody's 21 Kasım'da İstanbul'da Türkiye kredi riski konferansı düzenleyecek. Akıllara 'yeni bir not artışı mı geliyor' sorusu geldi.
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 6. Yıllık Türkiye kredi riski konferansını 21 Kasım'da İstanbul'da düzenleyecek.

Moody's'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, konferansa Türkiye analisti Sarah Carlson'ın yanı sıra Moody's'den diğer yetkililer de katılacak.

Fitch'in 8 Kasım'da konferans düzenleyeceğini açıklaması sonrasında derecelendirme kuruluşundan 'not artışı mı geliyor' soruları soruluyordu. Fitch konferansa üç gün kala dün Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir düzeye çıkarmıştı.

Kıt not verdiği için 'Sıfırcı Hoca' olarak anılan Moody's'in konferans düzenlemesi yeni bir not artışı olabileceği görüşünü ortaya koydu.


'Yatırım yapılabilir'e bir kademe var


Türkiye'nin kredi notu hakkındaki son değişikliği 20 Haziran'da yapan Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilirin bir kademe altı olan Ba1 seviyesinde "pozitif" görünümle derecelendiriyor. Yatırım yapılabilir seviye (Baa3) için bir kademe not artışı gerekiyor.

Moody's, 30 Ekim'de Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, ''Cari açığın yapısal olarak azaltılması, döviz rezervlerinin artması veya özel sektör dış borçlanmasının azaltılmasıyla dış kırılganlıkların azalması halinde, kredi notu artırımını değerlendiririz'' ifadesini kullanmıştı.

Moody's açıklamasında dışsal kırılganlıklara dikkat çekerek, Türkiye'nin kredi notunun ''pozitif'' olmasının, Moody's'in Türkiye'nin kamu maliyesi ve dış şoklara karşı direncinin ve ülkenin mali ve makro ekonomik dayanıklılığını iyileştirmeye devam edeceği yönündeki beklentisini yansıttığını da vurgulamıştı.

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