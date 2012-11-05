Fitch, Türkiye'nin notunu 'yatırım yapılabilir'e yükseltti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BBB-'ye yükseltti, görünümü durağan olarak açıkladı. Böylece Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükseldi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin kredi notunun artırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fitch tarafından bugün açıklanan kredi derecelendirme not artışı, elbette Türkiye açısından yeni bir olumlu ayrışma süreci için vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin notu yükseldi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak yatırım yapılabilir düzeye çıkardı ve kritik bir eşik aşıldı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BBB-'ye yükseltti, görünümü durağan olarak açıkladı.

Ekonominin sürdürülebilir büyümeye dönme yolunda ilerlediğini belirten Fitch şunları kaydetti: "Not artırımı kısa dönemde makrofinansal risklerin gevşemesi ve devletin azalan borç yükünü yansıtıyor. Türkiye ekonomisi diğer yatırım yapılabilir seviyedeki ülkelerden daha volatil kalacak. Türkiye'de kamu maliyesinin durumu kredi notu artışında güçlü ana unsur. Türkiye'nin güçlü bankacılık sistemi kredi notunu destekliyor."

Fitch, Türk ekonomisinin güçlü bir sürdürülebilir büyüme trendinde olduğuna inandığını kaydetti.

Kuruluş, Türkiye'nin dış finansallarının kredi notu üzerindeki temel zayıflık unsuru oluşturduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, "*Cari açıkta belirgin ve kalıcı düşüş kredi notunu yukarı yönlü destekler, ancak bunu yakın vadede öngörmüyoruz. Dış şoklar veya içeride politika hatasının tetikleyeceği bir ödemeler dengesi krizi olumsuz kredi hareketine neden olabilir" denildi.



Konferans öncesi not artışı



Fitch'in 8 Kasım'da Türkiye'de yapacağı konferans öncesi bir not artışına gitmesi bekleniyordu.



Döviz geriledi



Kararı sonrası döviz piyasasında düşüş görüldü. Dolar 1,78'in altına kadar geriledi.

Bakan Şimşek: Kredi notu 20 yıl sonra bu seviyeye çıktı



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükselttiğini belirterek, "Yüksek not faiz oranlarının düşmesine yardımcı olacak, ülkemize giren küresel sermayeyi de artıracaktır" dedi.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Fitch'in not artırımını değerlendirdi. Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun, 20 yıldan bu yana tekrar yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiş olduğunu bildirdi.

Bakan Şimşek, 90'lı yılların Türkiye ekonomisine getirdiği tahribatın kredi notuna da yansıdığını, ancak AKP Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi ve makroekonomik istikrar sayesinde ekonominin yeniden yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiş olduğunu kaydetti.

Kredi notundaki bu revizyonun risk algısına olumlu yönde yansıyacağını, yüksek notun faiz oranlarının düşmesine de yardımcı olacağını belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kredi notumuzun yatırım yapılabilir seviyeye çıkması, ayrıca ülkemize giren küresel sermayeyi de artıracaktır. Not artırımının gerçekleştiği ülkelerde iki yıllık süreçte portföy ve doğrudan yabancı yatırımlar ortalama GSYH'nin yüzde 4'ü kadar artıyor. Bu çerçevede; kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye çekilmesi büyüme tahminlerimizi destekleyecek; hatta büyüme performansımızı artıracaktır."

Ümit Boyner: Olumlu bir gelişme

“Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve tüm dünyada büyük sorunların yaşandığı bir dönemde ortaya konulan basiretli ve gerçekçi makroekonomik yönetim anlayışı, piyasalar ve yatırımcılar nezdinde dinamik ve piyasa genelinde objektivitesi iyi bilinen göstergelerle bugüne kadar etkili bir şekilde teyit edilmekte idi. Piyasa değerlendirmesi anlamında oldukça sağlam bu görünümümüze ilave olarak, Fitch tarafından bugün açıklanan kredi derecelendirme not artışı, elbette Türkiye açısından yeni bir olumlu ayrışma süreci için vesile olacaktır. Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye ulaştığı gerçeğinin nihayet kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da farkedilmesi, ülkemiz ekonomisine ilişkin dış kaynaklı yatırım kararlarında temel eşik noktalarının aşılmasını ve büyük ölçekli doğrudan yatırımların cesaretlendirilmesini sağlayacak olumlu bir gelişmedir.”

Uğur Gürses: Türkiye'nin potansiyeli arttı



Ekonomist Uğur Gürses, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu ''yatırım yapılabilir'' seviye olan ''BBB-''ye yükseltmesiyle özel sektörün sağlayabileceği kaynakların potansiyelinin büyüdüğünü kaydetti.

AA muhabirine konuyla ilgili bilgi veren Gürses, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin notunun 'yatırım yapılabilir' sınıfına yükseltilmesi geç de olsa yapıldı. Bundan sonra iki temel unsur önemli olacak. Biri bu not artışı ile özel kesimin önündeki 'ülke notu sınırı' kalkmış olduğu için özel kesimin sağlayabileceği kaynakların potansiyeli büyümüş oldu. İkincisi de bu notu koruyabilmemiz için, notu almamıza en çok katkısı olan bütçe dengesi ve borçluluk göstergelerine bundan sonra daha dikkat göstermemiz gerekecek."



Prof. Uzunoğlu: Cari açık sorunu devam edecek



Trakya Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, iç piyasalarda tüketimin artması ve tüketimim banka kredileri ile desteklenmesi halinde, ekonominin toparlanacağını ama cari açık sorunu ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Prof. Dr. Uzunoğlu, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin notunu ''yatırım yapılabilir'' seviyeye yükseltmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



'MB, ROK'u yukarı zorlayabilir, zorunlu döviz karşılıklarını artırabilir'



Fon girişiyle birlikte dövizde aşağı yönlü bir yönelim olacağını, finansal piyasalarda beklenen kar satışlarının bir haftalık dönemde geleceğini beklemediğini ifade eden Uzunoğlu, şunları söyledi:

"Piyasa yukarı yönlü çekilebilir. Faizler biraz gevşer. Makroekonomik kısımda ise TL değer kazanacağından Türkiye'nin rekabet gücü azalabilir. İç piyasalarda tüketim artarsa ve tüketim banka kredileri ile desteklenirse, ekonomi toparlanır ama cari açık sorunu ile karşı karşıya kalınır.

Merkez Bankası (MB) bu durumda rezerv opsiyon katsayısını (ROK) bir miktar daha yukarı zorlayabilir ve zorunlu döviz karşılıklarını artırabilir. Fitch'in kararını piyasalar olumlu karşılayacaktır. Bundan sonra Standard & Poor's ve Moodys'den de bu doğrultuda bir hareket bekleyebiliriz."



Prof. Saltoğlu: Cari açık ve finansmanında faydalı olacaktır



Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, Fitch'in not kararının Türkiye'nin global krizde kendi cephaneleri azalırken ek bir destek olarak görülebileceğini belirtti.

Fitch'in kararını değerlendiren Saltoğlu, not artışının özellikle şu ortamda oldukça olumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nedeni ise bizdeki bazı makro riskler makul seviyedeyken diğer birçok ülkenin risklerinin artması diyebiliriz. Şu haliyle Türkiye'nin global krizde kendi cephaneleri de azalırken ek bir destek olarak da görebiliriz. Bundan sonra neler olabilir kısmında özellikle borsa faiz tarafında önemli bir kısmı fiyatlanmış diye düşünebiliriz. Özellikle kriz yönetiminde bundan sonrası için bir avantaj. Cari açık ve finansmanında faydalı olacaktır. Bu avantajı da iyi kullanmak gerekiyor görüşündeyim."