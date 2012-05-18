Moody's İspanyol bankalarının notunu düşürdü

Moody's gerekçe olarak İspanya'da süregiden resesyonu ve Madrid hükümetinin zordaki bankalara yardım olanaklarının azalmasını gösterdi.

Bu açıklamadan önceki saatlerde İspanya'nın dördüncü büyük bankası Bankia'nın müşterilerinin paralarını akın halinde çekmeye başladığı haberleri yayılmıştı.

Bunun üzerine bankanın hisse fiyatları keskin bir düşüş daha yaşadı. Bankia'nın hisseleri bu ay içerisinde yaklaşık yarı fiyatına inmiş durumda.

Bankia yetkilileri bu hafta içerisinde müşterilerinin 1 milyar euro dolayında parayı hesaplarından çektiği haberlerini yalanladı. İspanya Maliye Bakanlığı da Bankia'dan yapılan açıklamaya destek verdi.

İspanyol bankalarının çöken emlak piyasasındaki kayıplarının hükümet yardımlarıyla kurtarılamayacak kadar büyük olduğu endişesinin arttığı bildiriliyor.

Bankia, emlak piyasasında zararı en büyük olan İspanyol bankası olarak biliniyor.

Bankalar konusundaki artan güvensizlik İspanyol hükümetinin piyasalara borçlanma maliyetini biraz daha tırmandırdı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy çarşamba günü yaptığı açıklamada, İspanyol bankalarına olan güvensizlik sürdüğü müddetçe, ülkenin borçlanma maliyetinin ''astronomik'' düzeylere çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

İspanya'da şu anda işsizlik oranı yüzde 24'ü geçmiş durumda, yani çalışabilir nüfus içinde her dört kişiden biri işsiz.

(BBC Türkçe)