T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşe geçti

Avrupa borsaları, Yunanistan ve İspanya bankacılık sektörüne ilişkin devam eden kaygılar nedeniyle düşüşe geçti

18 Mayıs 2012 15:27

İspanya’da endeksler yaklaşık yüzde 2 oranında düşerken, Londra ve Frankfurt’ta hisseler yüzde 1 değer kaybetti.

Bu kayıplar, Asya piyasalarındaki keskin düşüşleri takip etti.

Tokyo Nikkei endeksi, Ağustos ayından bu yana bir günde gerçekleşen en büyük düşüşü kaydederek yüzde 3 oranında değer kaybetti.

New York’ta Dow Jones’un yüzde 1 oranında değer kaybetmesi Asya piyasalarını da vurdu.

ABD ekonomisinin zayıf olduğu üzerine yapılan iki değerlendirme, yatırımcılarda caydırıcı etki yarattı.

Hong Kong’da Credit Agricole şirketinde strateji uzmanı olan Frances Cheung, “Avrupa’daki krize henüz bir çözüm bulunamadı. ABD verileri de bizi hayal kırıklığına uğrattı. Dolayısıyla durum olumsuz ve piyasalar da olumsuz etkileniyor” dedi.

ANZ’nin CEO’su Mike Smith’in istikrarsız piyasa koşullarının Avustralya bankalarının birbirlerine kredi veremeyecekleri anlamına geldiğini söylemesi üzerine Asya’da banka hisseleri zarar gördü.

Toptan kredi piyasaları bankalar için önemli bir kaynak.

Smith, "Piyasalar tekrar kapandı. Böyle bir durumda yaşanacak olan bu” dedi.

(BBC Türkçe)

ETİKETLER

Avrupa borsalarıYunanistanİspanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24