Avrupa borsaları düşüşe geçti

İspanya’da endeksler yaklaşık yüzde 2 oranında düşerken, Londra ve Frankfurt’ta hisseler yüzde 1 değer kaybetti.

Bu kayıplar, Asya piyasalarındaki keskin düşüşleri takip etti.

Tokyo Nikkei endeksi, Ağustos ayından bu yana bir günde gerçekleşen en büyük düşüşü kaydederek yüzde 3 oranında değer kaybetti.

New York’ta Dow Jones’un yüzde 1 oranında değer kaybetmesi Asya piyasalarını da vurdu.

ABD ekonomisinin zayıf olduğu üzerine yapılan iki değerlendirme, yatırımcılarda caydırıcı etki yarattı.

Hong Kong’da Credit Agricole şirketinde strateji uzmanı olan Frances Cheung, “Avrupa’daki krize henüz bir çözüm bulunamadı. ABD verileri de bizi hayal kırıklığına uğrattı. Dolayısıyla durum olumsuz ve piyasalar da olumsuz etkileniyor” dedi.

ANZ’nin CEO’su Mike Smith’in istikrarsız piyasa koşullarının Avustralya bankalarının birbirlerine kredi veremeyecekleri anlamına geldiğini söylemesi üzerine Asya’da banka hisseleri zarar gördü.

Toptan kredi piyasaları bankalar için önemli bir kaynak.

Smith, "Piyasalar tekrar kapandı. Böyle bir durumda yaşanacak olan bu” dedi.

(BBC Türkçe)